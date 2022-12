Digitale terrestre: se hai poco spazio c'è il decoder nano

Il nuovo digitale terrestre è ormai prossimo all’arrivo. Prima però dello switch off definitivo oggi verranno spenti tutti i canali che ancora trasmettono con codifica Mpeg2. Il risultato? Se non hai un apparecchio di ultima generazione non vedrai più le trasmissioni in chiaro delle emittenti nazionali e regionali.

Se ancora non hai aggiornato il tuo televisore al prossimo standard DVB-T2 perché hai poco spazio e non vuoi fastidiosi box vicino al televisore sappi che c’è la soluzione per te. Risolvi qualsiasi problema di installazione con il Decoder Edision Nano T265+ a soli 29 euro, invece di 32,90 euro. Questo prodotto geniale lo trovi su Amazon.

Digitale terrestre: con Edision Nano T265+ il decoder non si vede

Grazie a Edision Nano T265+ avrai un decoder attivo, ma invisibile. La sua struttura è stata realizzata per essere collegata direttamente dietro qualsiasi televisore non occupando ulteriore spazio. Inoltre, alimentandosi tramite porta USB non avrai nemmeno cavi volanti antiestetici. Nonostante sia piccolo il suo sintonizzatore TV è potente anche nei casi in cui il segnale è debole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.