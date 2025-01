Digitale Terrestre: problemi seri di segnale in una regione italiana

Sulla piattaforma digitale terrestre si stanno verificando problemi più o meno seri a livello multiplex locale. Nello specifico, il Mux LOCALE 3 del Piemonte continua a presentare numerose criticità tecniche, come emerso da un recente monitoraggio effettuato nell’astigiano.

La situazione, già segnalata in precedenza dagli addetti ai lavori, purtroppo non ha mostrato miglioramenti significativi, con diverse emittenti che soffrono di problemi di trasmissione ormai dal 2023. Vediamo insieme di cosa si tratta e se è possibile migliorare la condizione.

Digitale Terrestre: criticità diffuse tra alcuni canali

A subire criticità diffuse sulla piattaforma digitale terrestre a livello locale è il gruppo Sestarete di Pontassieve. Le sue emittenti risultano particolarmente colpite, con ben tre dei suoi canali tematici che manifestano diversi disturbi nella trasmissione:

Sesta Rete Stile (LCN 79);

(LCN 79); Sesta Rete Motori (LCN 86);

(LCN 86); Sesta Rete Musica (LCN 94).

Come dimostrato dai tecnici che stanno monitorando la situazione, questi canali presentano video a scatti e frequenti interruzioni audio, compromettendo seriamente la qualità della visione. Al contrario, Sesta Rete News (LCN 77) e 6SR055TV (LCN 89) risultano perfettamente sintonizzabili.

Problemi anche per Lombardia TV

Sul multiplex locale 3 piemontese anche Lombardia TV (LCN 85), emittente di Soresina, trasmessa in alta definizione a 1920 x 1080 pixel, soffre di evidenti problemi tecnici. Secondo gli esperti, a livello locale si riscontrano fastidiosi effetti di “squadrettamento” dell’immagine che rendono di fatto difficoltosa una corretta fruizione del canale. Il monitoraggio ha anche evidenziato che:

lo slot identificato come 115 NEWS (LCN 115) risulta a schermo nero;

risulta a schermo nero; la programmazione di Radio Studio Più di Desenzano sul Garda non è più presente;

di Desenzano sul Garda non è più presente; sulla LCN 88, lo slot STUDIOPIU’ ON AIR veicola ora l’emittente TELEANTENNA Network in HD (960×1080);

veicola ora l’emittente TELEANTENNA Network in HD (960×1080); sulla LCN 97 è presente TELEANTENNA con un logo differente, ma identica programmazione.

Considerazioni tecniche sui problemi legati al multiplex locale piemontese del digitale terrestre

Se sul multiplex locale laziale un altro canale del digitale terrestre è passato all’alta definizione e, nonostante le numerose modifiche, tutto sembra funzionare bene, lo stesso non si può dire per il multiplex locale piemontese. Le problematiche riscontrate suggeriscono agli addetti ai lavori possibili criticità a livello di:

codifica e multiplexing dei segnali video/audio;

dei segnali video/audio; gestione della banda disponibile nel multiplex;

nel multiplex; qualità del segnale irradiato dagli impianti di trasmissione.

Per questo non è abbastanza la risintonizzazione automatica dei canali, ma si rende necessario un intervento tecnico approfondito che individui e risolva le cause di questi malfunzionamenti che compromettono seriamente la qualità del servizio offerto agli utenti del digitale terrestre nella Regione Piemonte e penalizzano gli sforzi delle emittenti locali, anch’esse vittima di queste criticità.