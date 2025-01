Sul digitale terrestre arriva un nuovo canale in alta definizione

Il settore della televisione digitale terrestre locale è stato protagonista in queste ultime ore di una modifica importante per la qualità delle trasmissioni. Infatti, nel Lazio si è registrato un significativo avanzamento tecnico con il passaggio all’alta definizione (HD) dell’emittente Teleregione.

Questo upgrade, implementato il 29 gennaio 2025, rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dell’offerta televisiva regionale. Nello specifico, Teleregione, identificabile attraverso il Logical Channel Numbers (LCN) 74, ha effettuato la transizione a una risoluzione video di 960 x 1080 pixel.

Questa configurazione, pur non raggiungendo il Full HD standard (1920 x 1080 pixel), costituisce comunque un notevole miglioramento rispetto alla precedente trasmissione in definizione standard (SD). Questo aggiornamento si accoda a una serie di novità interessanti avvenute sul multiplex laziale del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: infrastruttura di trasmissione per Teleregione

L’emittente Teleregione continua a operare all’interno del multiplex LOCALE 1 Lazio del digitale terrestre, mantenendo la sua copertura su scala regionale. La trasmissione avviene sulla frequenza UHF 27, confermando così la stabilità dell’infrastruttura di broadcasting preesistente.

Per i telespettatori laziali, questo miglioramento tecnico si traduce in un’esperienza visiva potenziata, con immagini più nitide e dettagliate. Tuttavia, è importante specificare che, per beneficiare appieno di questo upgrade, gli utenti devono disporre si apparecchi televisivi o decoder compatibili con la ricezione HD.

L’evoluzione di Teleregione verso l’HD potrebbe preludere ulteriori miglioramenti nella qualità della trasmissione delle emittenti locali. Questo processo si allinea perfettamente con la roadmap nazionale per l’implementazione completa del DVB-T2 sul digitale terrestre, che è comunque in ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale.

Questa nuova tecnologia trasmissiva promette di ottimizzare ulteriormente lo spettro radioelettrico e di migliorare la qualità complessiva dei servizi televisivi. Inoltre, libererà le vecchie frequenze per dare maggiore spazio alla tecnologia 5G che in Italia è ancora in sviluppo su tutto il territorio nazionale.

In conclusione, il passaggio all’alta definizione di Teleregione rappresenta un importante indicatore della progressiva modernizzazione del panorama televisivo regionale, anticipando potenziali sviluppi nel settore della trasmissione digitale terrestre in Italia.