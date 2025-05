Milan-Bologna, Coppa Italia: guardala in streaming (Italia, estero)

Milan-Bologna è la finale di Coppa Italia: siamo giunti all’ultimo atto del torneo, una delle due squadre lo alzerà al cielo nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 14 maggio. I tifosi e tutti gli appassionati del grande calcio possono guardare la partita in diretta streaming, dal nostro paese e anche dall’estero, grazie alla copertura mondiale di NordVPN (in forte sconto).

Coppa Italia: guarda Milan-Bologna in streaming

I rossoneri giungono all’appuntamento dopo aver eliminato i cugini dell’Inter nella doppia semifinale di aprile. I rossoblu, invece, hanno superato senza difficoltà l’Empoli.

L’arbitro designato è Mariani. Per quanto riguarda lo streaming, la finale di Coppa Italia è trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma Mediaset Infinity. La visione è gratuita, non è richiesto alcun abbonamento premium, solo la registrazione senza spese al servizio. Se ti trovi all’estero, puoi accedere attraverso la rete globale di NordVPN (in offerta). Invece, in TV è visibile in chiaro su Canale 5.

Sono queste le probabili formazioni schierate dai due allenatori, Conceicao e Italiano, al fischio d’inizio. Entrambe le squadre sono alle prese con gli acciacchi dovuti a una stagione molto lunga.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao;

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

I rossoneri arrivano all’appuntamento con il favore del pronostico. Trattandosi però di una gara secca disputata su campo neutro, tutto potrebbe accadere. Inoltre, i rossoblu hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà qualunque avversario.

Come vedere la partita in diretta dall’estero

Non perderti lo spettacolo della finale di Coppa Italia anche se sei all’estero. Puoi vedere Milan-Bologna in diretta streaming con la telecronaca nella nostra lingua. Tutto ciò che devi fare è seguire questi passaggi.

Lancia l’app di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardarla: smartphone, tablet, computer o altro;

collegati a un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP italiano e navigare online come se ti trovassi qui;

accedi alla piattaforma Mediaset Infinity e goditi il big match.