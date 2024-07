Digitale Terrestre: quali incentivi per decoder e TV a oggi

Il nuovo standard DVB-T2 è ormai pronto al suo debutto. Inizialmente verrà acceso con alcuni canali facenti parte del Mux B del digitale terrestre. Si tratta di una lista importante di canali. Secondo le recenti notizie in merito, si parla del 28 agosto per il grande giorno del primo switch off. La notizia ha fatto emergere nuovamente che oltre 10 milioni di televisori in Italia non sono ancora compatibili con questa tecnologia.

Tra questi c’è appunto chi vorrebbe poter capire se sono accessibili degli incentivi sull’acquisto di decoder e televisori compatibili con la prossima tecnologia trasmissiva. Purtroppo, attualmente non ci sono informazioni su un possibile rilancio del Bonus Rottamazione TV che aveva fatto enorme successo nel 2022. Questo includeva uno sconto del 20% sull’acquisto di un dispositivo di ultima generazione e un massimo di 100€ con la rottamazione della vecchia televisione.

Quest’ultima doveva ovviamente essere stata acquistata prima del luglio 2018. Infatti, successivamente tutti i televisore sul mercato dovevano essere compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 HECV Main 10. Va bene che questo incentivo non esiste più, ma molti si stanno chiedendo se c’è altro che possa aiutare i consumatori al passaggio alla nuova tecnologia.

Digitale Terrestre: quale incentivo è ancora valido

Attualmente esiste un solo incentivo valido per aiutare e sostenere chi è in possesso di un televisore di vecchia generazione incompatibile con il nuovo digitale terrestre. Stiamo parlando del Bonus Decoder a casa. Questa iniziativa prevede la consegna direttamente a casa del destinatario di un decoder compatibile con il DVB-T2. Questo incentivo può essere chiesto da cittadini di età pari o superiore ai 70 anni.

Inoltre, questi devono avere un trattamento pensionistico non superiore ai 20 mila euro annui e titolari di un abbonamento al servizio di radiodiffusione. Questa agevolazione è stata rinnovata grazie alla Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane. Sarà operativa fino al 31 ottobre 2024, salvo esaurimento dei decoder disponibili. Cosa devi fare per riceverne uno se soddisfi tutti i requisiti?

La cosa più semplice da fare è contattare il numero 800 776 883 e selezionare la sezione dedicata alla consegna a casa dei Decoder TV compatibili con il nuovo digitale terrestre. Ricordati che questo servizio è disponibile da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi. L’alternativa è recarsi presso uno dei 13 mila uffici postali presenti in Italia negli orari di apertura. Infine, esiste anche un portale online dedicato alla “prenotazione decoder TV“.