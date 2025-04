Digitale terrestre: cosa vedremo sulla Rai quest'estate

Il servizio pubblico radiofonico e televisivo italiano ha annunciato quale sarà il palinsesto ufficiale estivo. In altre parole, durante il Consiglio di Amministrazione della Rai, tenutosi il 16 aprile 2025, è stata confermata l’offerta di intrattenimento che verrà trasmessa sui canali del digitale terrestre dell’emittente a partire dal prossimo 1 giugno 2025.

Il CDA è stato presieduto dal Consigliere anziano Antonio Marano, alla presenza dell’Amministratore delegato Giampaolo Rossi che ha preso atto delle decisioni approvate. Un programma di intrattenimento per tutta la famiglia e per tutti i gusti, selezionato con cura e con tantissimi contenuti di qualità.

I palinsesti estivi della Rai, che verranno trasmessi in chiaro sul digitale terrestre, “presenteranno una programmazione all’insegna di appuntamenti consolidati, di nuove produzioni e, soprattutto, di un consistente numero di ore di diretta con l’obiettivo di garantire la massima copertura sia per l’informazione che per l’intrattenimento“.

Rai e digitale terrestre: un’estate all’insegna dello sport

L’estate della Rai sul digitale terrestre sarà all’insegna degli eventi sportivi. “L’attenzione per lo sport sarà massima, con le partite della Nazionale di calcio impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Campionati Mondiali e le fasi finali degli Europei Under 21 maschili e della Nazionale maggiore femminile e, ancora, il ciclismo con il Tour de France“, si legge nel comunicato stampa.

A questo si aggiunge anche l’approvazione da parte del consiglio della negoziazione per “l’acquisizione dei diritti multipiattaforma free per il biennio 2025-2026 del Giro d’Italia e di altre manifestazioni come Sanremo Women, Giro d’Italia Women e Giro Next Gen“.

Inoltre, un altro aspetto molto interessante, è l’implementazione del Piano Industriale e le iniziative in materia di Intelligenza Artificiale.

Il palinsesto con conferme e novità

Ecco il Palinsesto Estivo confermato dal consiglio della Rai per l’intrattenimento sul digitale terrestre, anche in HbbTV.