Digitale terrestre, RAI prepara nuovo canale: debutto nel 2024?

Mentre continua la discussione in merito al passaggio al DVB-T2, nuovo standard del digitale terrestre tanto spinto durante il 2023 ma ancora non approdato definitivamente in sostituzione del sistema DVB-T, Rai guarda al futuro del suo portfolio di canali. Secondo un recente report di Fanpage ripreso da Italia in Digitale, la storica emittente nazionale potrebbe lanciare un canale nel 2024 dedicato al cinema nostrano.

RAI punta sul cinema italiano

L’indiscrezione in questione riguardante la TV di Viale Mazzini parla chiaro: il prossimo anno potrebbe debuttare un canale sul cinema italiano, necessario agli occhi della sezione cinema e serie tv di Rai al fine di costruire l’”abitudine al cinema” di cui c’è tanto bisogno nella nostra penisola. L’obiettivo, in definitiva, è quello di fornire agli appassionati e a coloro che vogliono addentrarsi nella storia delle pellicole del Belpaese un “appuntamento fisso serale” completamente gratuito.

La decisione deve essere ancora presa, ma dietro le quinte potrebbero essere già al lavoro sui palinsesti al fine di pianificare l’intera stagione televisiva da fine 2023 a fine 2024. Il direttore del comparto cinema e serie TV di Rai ha aggiunto che è un progetto di suo interesse e che vorrebbe davvero proporre in televisione per “offrire una vetrina per il grande magazzino di produzioni italiane, dalle opere prime ai grandi film”.

Nei prossimi mesi giungeranno altri dettagli e, naturalmente, vi terremo aggiornati con ogni novità al riguardo.