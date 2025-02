Il digitale terrestre si rinnova a livello locale con nuovi aggiornamenti

Quasi quotidianamente la piattaforma digitale terrestre è protagonista di aggiornamenti, novità e nuove inclusioni. A volte si tratta di nuovi canali che arrivano, vecchi canali che vanno, altre trasmissioni che vengono sospese, qualità delle immagini migliorata e cambio di identificativo o di numerazione per alcuni canali.

Oggi siamo qui per aggiornarvi su un cambio di identificativo in corso per un canale locale molto diffuso in un’importante regione del sud Italia. Stiamo parlando dell’emittente televisiva OTTO CHANNEL, da sempre disponibile all’LCN 16 del telecomando. Proprio questo canale ha cambiato il suo nome.

Infatti, da qualche ora a questa parte ora si chiama CANALE 16, proprio come la sua posizione nella Logical Channel Number. Si tratta di una modifica singolare, ma non così strana. Diversi canali stanno cambiano la loro denominazione, senza però modificare la posizione nella lista canali e la frequenza nei multiplex locali.

CHANNEL 8 diventa CANALE 16 sul digitale terrestre

La modifica di cui vi stiamo parlando, avvenuta a livello locale sulla piattaforma digitale terrestre, coinvolge gli spettatori in Campania. Infatti, CHANNEL 8 ora CANALE 16 è sintonizzabile all’LCN 16 dal Mux Locale 1 Campania. La sede principale dell’emittente è ad Avellino, ma le redazioni si distribuiscono in modo uniforme in tutta la regione.

Per poter apprezzare la novità potrebbe essere necessario dover aspettare qualche altro giorno ed effettuare la ricerca automatica dei canali. Questa operazione è consigliata nel caso la risintonizzazione automatica non avesse sortito alcun effetto. In questo modo l’apparecchio ricerca tutti i canali disponibili, sintonizzandoli con tutte le modifiche del caso.

Il procedimento garantisce la stabilizzazione delle frequenze, per una visione ottimale delle trasmissioni, e la disponibilità di tutta la nuova lista canali del digitale terrestre, oggi aggiornata a febbraio 2025. Solo così c’è la certezza di ricevere tutte le novità incluse nella piattaforma fino a quel momento.

Lista DTT del Mux Locale 1 Campania

Vediamo quindi la lista DTT del Mux Locale 1 Campania del digitale terrestre aggiornata a quest’ultima modifica.

10 CANALE 21

11 TELEVOMERO

12 Canale 9

14 CANALE 8

15 TELECAPRI

16 CANALE 16 (ex OTTO CHANNEL)

17 Primativù

18 LIRA TV

19 IRPINIATV

76 KISS KISS NAPOLI TV

77 TELECLUBITALIA

83 TV LUNA HD