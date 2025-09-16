Digitale Terrestre: scopri i due canali ora disponibili in HD sulla tua TV

Come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, due canali del digitale terrestre sono ora disponibili in alta definizione. Si tratta di due canali nazionali appartenenti al MUX PERSIDERA 2. Il passaggio all’HD è avvenuto alle ore 1:00 di lunedì 15 settembre 2025. Ma chi sono i protagonisti di questo importante passaggio?

Si tratta di CIELO, sintonizzabile alla Logical Channel Number 26, e SKY TG 24, sintonizzabile alla Logical Channel Number 50. I due canali, appartenenti a Sky, sul digitale terrestre, hanno iniziato a trasmettere con risoluzione video a 1920 x 1080 pixel. Secondo quanto evidente accedendo ai due canali, l’identificativo è invariato e solo CIELO ha aggiunto “HD” al logo.

Digitale Terrestre: cosa fare per ricevere CIELO e SKY TG 24 in HD

Per ricevere CIELO e SKY TG 24 sul digitale terrestre in alta definizione devi avere un televisore compatibile a questa tecnologia. Inoltre, è essenziale effettuare una ricerca automatica dei canali. In questo modo ottieni tutti gli aggiornamenti tecnici sul tuo apparecchio in pochi minuti. Ecco il MUX PERSIDERA 2 aggiornato.

TV8 HD (LCN 8,108,508)

Cielo (LCN 26)

TV2000 (LCN 28,528)

K2 (LCN 41)

frisbee (LCN 44)

Super! (LCN 47)

Sky TG24 (LCN 50)

SUPERTENNIS (LCN 64)

RadioItaliaTV (LCN 70,570)

RADIO KISS KISS TV (LCN 158)

VH1 (LCN 167)

IlSole24ORE TV (LCN 246)

inBlu2000 (LCN 728)

RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)

R Italia SMI (LCN 770)

TV8 News On Demand

Meglio attivare la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo il tuo dispositivo si aggiornerà autonomamente.