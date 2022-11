Digitale terrestre senza ostacoli con il decoder invisibile da 29€

Temi l’arrivo del nuovo digitale terrestre? Non ti preoccupare perché oggi in offerta su Amazon trovi il Decoder DVB-T2 TV Stick a soli 29,69 euro, invece di 39,99 euro. Un ottimo prezzo per questo prodotto di altissima qualità. Essendo veramente piccolo diventa invisibile quando lo installi dietro il televisore.

In un attimo sarai già pronto per ricevere tutti i canali TV in chiaro delle emittenti nazionali e regionali sul tuo televisore. Collegalo prima all’antenna e poi alla tua TV. Dopo la ricerca automatica dei canali avrai tutte le programmazioni a tua disposizione con una facilità d’uso spettacolare.

Digitale terrestre no problem con il Decoder Dcolor TV Stick

Approfitta subito del Black Friday di Amazon e acquista il Decoder Dcolor TV Stick a soli 26 euro. Compatibile con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 è davvero potente e in grado di trasmettere tutte le programmazioni in chiaro a una qualità ottima e migliorata.

Invisibile, si installa dietro il televisore grazie al pratico cavo HDMI salvaspazio. Inoltre, il telecomando universale è programmabile per gestire i comandi di altri televisori. Così non dovrai usarne due, ma con uno solo gestirai tutti e due gli apparecchi. Comodo vero? Mettilo subito nel carrello a soli 29,69 euro, invece di 39,99 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

