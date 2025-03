Digitale Terrestre: si accende l'HD per un canale sulla LCN 78

Continuano le novità sulla piattaforma digitale terrestre che si aggiorna giorno dopo giorno. Le sue emittenti, sia locali che nazionali, si stanno adeguando all’arrivo, ormai imminente, del nuovo standard trasmissivo DVB-T2. Anche se ancora non si sa la data ufficiale dello switch off generale, tutti i canali si stanno aggiornando e molti lo faranno molto presto.

In pratica, un altro canale della piattaforma DTT ha acceso l’alta definizione. Si tratta di TELEREGIONE TOSCANA che, come suggerisce l’identificativo, si trova nel MULTIPLEX LOCALE 1 Toscana alla LCN 78.

Un canale tutto regionale che, oltre a trasmettere informazioni di carattere regionale, per gran parte della giornata ripete le programmazioni di Radio JukeBox TV e ADN 24, sostituendole alla precedente RADIO 104 TV.

Al momento, successivamente all’aggiornamento, TELEREGIONE TOSCANA trasmette in alta definizione. La risoluzione video massima è di 960 x 1080 pixel in HD. Segnaliamo anche che il logo dell’emittente in sovrimpressione è stato rimpicciolito rispetto alle dimensioni precedenti, quando le immagini erano trasmesse in definizione standard.

Questa modifica potrebbe portare ad alcuni problemi di segnale. Per continuare a ricevere TELEREGIONE TOSCANA anche dopo questo aggiornamento è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Meglio ancora se la risintonizzzione automatica è attiva perché basta solo sintonizzarsi sulla LCN 78 e verificare che tutto sia in ordine.

Digitale Terrestre: TELEREGIONE TOSCANA diventa HD

TELEREGIONE TOSCANA è diventato ora un canale HD, trasmettendo in alta definizione sul MULTIPLEX LOCALE 1 Toscana del digitale terrestre. Questo aggiornamento ha alzato ancora di più il livello di qualità di questo multiplex locale che ora si ritrova un canale in più che trasmette in HD. Ecco tutti i canali appartenenti a queste frequenze, aggiornate con l’ultima modifica.