Sul digitale terrestre si accendono due nuovi canali

Al momento sono due i canali che si sono riaccesi sul digitale terrestre, definiti nuovi dagli esperti perché avevano temporaneamente abbandonato le trasmissioni. Ci troviamo nella regione Lazio dove il multiplex 1 e il multiplex 2 si sono di nuovo arricchiti di un canale radiotelevisivo ciascuno. Un’offerta di intrattenimento sempre in divenire.

Questo suggerisce che le relative modifiche e gli aggiornamenti di cui parliamo in questo articolo sono effettivi solo per coloro che vivono nella regione o vicino al confine. Per tutti coloro che rispondono affermativamente a questo requisito è suggerito di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre proprio in questo momento per sintonizzare i due canali sul proprio televisore.

Il primo canale acceso, stando a quanto annunciato da Italia in Digitale, TELE IN INFORMAZIONE. Si trova all’interno del multiplex regionale 1 Lazio. Sintonizzabile alla LCN 111, trasmette la programma di TELE IN INFO e quando lo fa si presenta con schermo nero.

Il secondo canale acceso, ci informano i colleghi di Italia in Digitale, è ANITA. Questo canale, famoso per il suo viavai all’interno del multiplex regionale 2 Lazio, è sintonizzabile alla LCN 88. Al momento sembra trasmettere in definizione standard rispetto alla risoluzione HD a 1920 x 1080 dell’ultima sparizione.

Digitale Terrestre: i multiplex regionali si aggiornano

La riaccensione di questi due canali all’interno dei MUX indicati hanno portato un aggiornamento dei multiplex regionali in questione. Nello specifico il MUX 1 Lazio e il MUX 2 Lazio. Di seguito l’aggiornamento completo per i nuovi canali riaccesi nella piattaforma digitale terrestre.