Digitale Terrestre: sparito un canale mentre un altro passa all'HD

Ancora grandi cambiamenti sul digitale terrestre. La piattaforma non smette di regalare emozioni e novità agli utenti. Infatti, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, in queste ore è sparito un canale mentre un altro è passato all’HD. Queste modifiche però non riguardano la piattaforma a livello nazionale, ma solamente a livello territoriale.
Andiamo prima nelle Marche dove, all’interno del suo MUX REGIONALE 2 è stata eliminata èTV MARCHE. Questa emittente trasmetteva in alta definizione e con una risoluzione video a 960 x 1088 pixel alla LCN 12. Al momento l’emittente del gruppo NETWEEK continua a trasmettere le sue programmazioni dal MUX REGIONALE 1 con la stessa numerazione.
Spostandoci nel Lazio, raggiungiamo il MUX REGIONALE 2 dove un canale radiotelevisivo ha iniziato a trasmettere in HD. Protagonista di questo salto di qualità è MADE IN CALABRIA, disponibile alla LCN 79. In questo momento sta trasmettendo in alta definizione con una risoluzione di 1280 x 1080 pixel.
Digitale Terrestre: cosa fare se ricevi le frequenze di questi MUX
Se ricevi le frequenze di uno di questi multiplex regionali ti consigliamo di effettuare subito una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo aggiorni il tuo televisore o decoder alle ultime novità della piattaforma, evitando possibili errori di segnale o problemi di ricezione. Una volta terminato il processo, verifica che la tua numerazione LCN automatica corrisponda a quella aggiornata.
MUX REGIONALE 2 MARCHE
- LCN 16 VideoTolentino
- LCN 75 FM TV
- LCN 76 RADIO LINEA N.1 TV
- LCN 77 FERMO TV
- LCN 78 STUDIO 7 TV
- LCN 79 STUDIOPIU’
- LCN 82 60-70-80 by STUDIOPIU’
- LCN 85 VideoTolentino4
- LCN 87 VideoTolentino5
- LCN 88 VideoTolentino3
- LCN 89 EMMETV
- LCN 96 SKYLINE RADIO & SOUL
- LCN 351 TI RICORDI TV
MUX REGIONALE 2 LAZIO
- LCN 18 Teleambiente
- LCN 19 CANALE 21 EXTRA
- LCN 77 RETE ORO
- LCN 78 TV YES
- LCN 79 MADE IN CALABRIA
- LCN 81 Canale 81 Lazio
- LCN 83 TELEROMADUE
- LCN 85 CITTACELESTE TV LA TV DEI LAZIALI
- LCN 87 RTR 99 TV
- LCN 88 ANITA
- LCN 90 ERRETIESSE TV
- LCN 96 RADIO RADIO 2 TV
- LCN 97 TELEANTENNA.IT NETWORK
- LCN 99 TRC
- LCN 110 RETESOLE
- LCN 111 TELE IN INFORMAZIONE
- LCN 119 TV SL48
- LCN 180 180TV
- LCN 212 RADIO IMMAGINE TV