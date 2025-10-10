Digitale Terrestre: sparito un canale mentre un altro passa all'HD

Ancora grandi cambiamenti sul digitale terrestre. La piattaforma non smette di regalare emozioni e novità agli utenti. Infatti, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, in queste ore è sparito un canale mentre un altro è passato all’HD. Queste modifiche però non riguardano la piattaforma a livello nazionale, ma solamente a livello territoriale.

Andiamo prima nelle Marche dove, all’interno del suo MUX REGIONALE 2 è stata eliminata èTV MARCHE. Questa emittente trasmetteva in alta definizione e con una risoluzione video a 960 x 1088 pixel alla LCN 12. Al momento l’emittente del gruppo NETWEEK continua a trasmettere le sue programmazioni dal MUX REGIONALE 1 con la stessa numerazione.

Spostandoci nel Lazio, raggiungiamo il MUX REGIONALE 2 dove un canale radiotelevisivo ha iniziato a trasmettere in HD. Protagonista di questo salto di qualità è MADE IN CALABRIA, disponibile alla LCN 79. In questo momento sta trasmettendo in alta definizione con una risoluzione di 1280 x 1080 pixel.

Digitale Terrestre: cosa fare se ricevi le frequenze di questi MUX

Se ricevi le frequenze di uno di questi multiplex regionali ti consigliamo di effettuare subito una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo aggiorni il tuo televisore o decoder alle ultime novità della piattaforma, evitando possibili errori di segnale o problemi di ricezione. Una volta terminato il processo, verifica che la tua numerazione LCN automatica corrisponda a quella aggiornata.

MUX REGIONALE 2 MARCHE

LCN 16 VideoTolentino

LCN 75 FM TV

LCN 76 RADIO LINEA N.1 TV

LCN 77 FERMO TV

LCN 78 STUDIO 7 TV

LCN 79 STUDIOPIU’

LCN 82 60-70-80 by STUDIOPIU’

LCN 85 VideoTolentino4

LCN 87 VideoTolentino5

LCN 88 VideoTolentino3

LCN 89 EMMETV

LCN 96 SKYLINE RADIO & SOUL

LCN 351 TI RICORDI TV

MUX REGIONALE 2 LAZIO