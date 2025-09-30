Il digitale terrestre sta facendo disperare: due altri grandi aggiornamenti

Il digitale terrestre sta facendo disperare tutti gli utenti. In queste ore due grandi aggiornamenti sono arrivati sulla piattaforma DTT. Questi richiedono l’attenzione di tutti perché riguardano da una parte la lista dei canali, e quindi la numerazione LCN nazionale, dall’altra le frequenze dei canali, e quindi i multiplex nazionali.
Digitale Terrestre: la nuova lista dei canali è qui
Sul digitale terrestre, a fine settembre, è ora disponibile la nuova lista dei canali con una numerazione LCN nazionale aggiornata.
- 1 Rai 1 HD
2 Rai 2 HD
3 Rai 3 TGR Regione
4 Rete4 HD
5 Canale5 HD
6 Italia1 HD
7 LA7 HD
8 TV8 HD
9 NOVE
10 Emittente locale
11 Emittente locale
12 Emittente locale
13 Emittente locale
14 Emittente locale
15 Emittente locale
16 Emittente locale
17 Emittente locale
18 Emittente locale
19 Emittente locale
20 20Mediaset HD
21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
22 Iris HD
23 Rai 5
24 Rai Movie HD
25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
26 Cielo
27 27Twentyseven HD
28 TV2000
29 LA7d
30 La5 HD
31 Real Time
32 QVC HD
33 Food Network
34 Cine34 HD
35 Focus HD
36 RTL 102.5
37 Warner TV
38 GIALLO
39 TOPcrime HD
40 Boing HD
41 K2
42 Rai Gulp
43 Rai YoYo
44 frisbee
45 Boing Plus
46 Cartoonito HD
47 Super!
48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
49 Mediaset Italia2 HD
50 Sky TG24
51 TGCOM24 HD
52 DMAX
53 Italia 53 (Casa Italia 53)
54 Rai Storia HD
55 Mediaset Extra HD
56 HGTV – Home&Garden
57 Rai Scuola HD
58 Rai Sport HD
59 Motor Trend
60 SPORTITALIA HD
61 iL61
62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
63 CS24.LIVE (CANALE 63)
64 SUPERTENNIS
65 ALMA TV
66 RADIO 105
67 R101 TV
68 BOM CHANNEL
69 Deejay TV HD
70 RadioItaliaTV
- 75 France 24 HD (Valle d’Aosta)
76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)
77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
- 100 Rai 4K Test
101 Rai 4K
103 Rai 3 HD
104 Rete4 HD
105 Canale5 HD
106 Italia1 HD
107 LA7 HD
108 TV8 HD
109 NOVE
120 20Mediaset HD
121 ITALIA 121
122 CANALE 122
123 ITALIA CHANNEL
124 ARTE ITALIA 124
125 ARTE ITALIA 125
126 ITALIA 126
127 ITALIA 127
128 GOLD TV ITALIA
129 LA 4 ITALIA
130 CHANNEL 24
131 RETE ITALIA
132 LINEAGEM
133 ArteIN
134 ITALIA 134
135 ITALIA 135
136 ITALIA 136
137 LUXURY CHANNEL 137
138 TELECAMPIONE
139 DELUXE 139
140 STARMARKET
141 Italia 141 (Italia 53)
142 ITALIA 142 (ITALIA 136)
143 ITALIA 143 (ITALIA 135)
144 CANALE 144 (CANALE 162)
145 PADRE PIO TV
146 Rai Scuola HD
147 FIRE TV
148 ITALIA 148 (ITALIA 127)
149 PRIMASET
150 Italia 150 (Italia 53)
151 EQUtv
152 Tesory Channel
153 TV 153 (STARMARKET)
154 ITALIA 154 (ITALIA 136)
155 ITALIA 155 (ITALIA 134)
156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
158 RADIO KISS KISS TV
159 ITALIA 159 (ITALIA 127)
160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
161 ITALIA 161 (ITALIA 121)
162 CANALE 162
163 CANALE 163 (ODEON 24)
164 ITALIA 164 (ITALIA 134)
165 Canale 165 (FASCINO TV 165)
166 ORLERTV
167 VH1
168 CANALE168
169 CANALE169
170 PRIMA FREE
- 200 Test HEVC main10
- 201 RaiPlay
202 Rai Radio 2 Visual HD
203 RaiPlay Sound
204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)
205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)
206 PROMO HOME (RETE ITALIA)
207 PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137)
208 PROMO LIFE (STARMARKET)
209 PROMO SHOPPING (STARMARKET)
220 AP CHANNEL (269ITALIA)
221 IT CHANNEL
222 RADIO ROMA NETWORK
225 Teleshopping (FIRE TV)
226 WELCOME IN
227 CANALE 227
228 Tesory Channel
229 LA7d
230 CANALE 230 (LA 4 ITALIA)
231 Terre Euganee Channel
232 CANALE 232 (CHANNEL 24)
233 RTL 102.5 CALIENTE
234 CUSANO NEWS 7
235 CANALE 235
237 CANALE 237 (RETE ITALIA)
238 PROMO KIDS (STARMARKET)
240 GENIUS 240
241 FRANCE 24
242 SICILIA 242
243 CANALE 243 (STARMARKET)
244 BABEL
245 PAROLE DI VITA
246 IlSole24ORE TV
248 TCI
250 PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA)
251 MOMENTO TV
253 Radio Radio TV
254 ADNPLAY
255 Maria Vision
256 Onair Italia
257 GAMBERO ROSSO
258 RADIOFRECCIA
259 BIKE
260 URANIA
261 DR PALMAS TV
262 Byoblu
263 CANALE 263 (CANALE 162)
264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
265 RDS Social TV
266 RADIO ZETA
267 ARTEORA TV
268 CANALE 268
269 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL)
- 401 Satisfaction TV
402 My Plus Tv
403 Nexum Channel
410 MADE IN BUSINESS
412 IMPRESE
441 ITALIAN FISHING TV
455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD)
- 500 tivù la guida
501 Rai 1 HD (provvisorio)
502 Rai 2 HD (provvisorio)
503 Rai 3 HD (provvisorio)
504 Rete4 HD
505 Canale5 HD
506 Italia1 HD
507 LA7 HD
508 TV8 HD
509 NOVE
510 AutoMoto
520 20Mediaset HD
521 Rai 4 HD
522 Iris HD
523 Rai 5 HD
524 Rai Movie HD
525 Rai Premium HD
527 27Twentyseven HD
528 TV2000
529 LA7d
530 La5 HD
531 RADIO ZETA
532 RADIOFRECCIA
533 RTL 102.5 CALIENTE
534 Cine34 HD
535 Focus HD
536 RTL 102.5
537 Warner TV
539 TOPcrime HD
540 Boing HD
542 Rai Gulp HD
543 Rai YoYo HD
545 Boing Plus
546 Cartoonito HD
548 Rai News 24
549 Mediaset Italia2 HD
550 RTV San Marino
551 TGCOM24 HD
554 Rai Storia HD
556 Mediaset Extra HD
558 Rai Sport HD
560 SPORTITALIA HD
561 iL61
562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
565 ALMA TV
566 RADIO 105
567 R101 TV
569 Deejay TV HD
570 RadioItaliaTV
- 701 Rai Radio 1
702 Rai Radio 2
703 Rai Radio 3
704 Rai GR Parlamento
705 Rai Isoradio
706 Rai Radio 3 Classica
707 Rai Radio Kids
708 Rai Radio Live Napoli
709 Rai Radio Techete’
710 Rai Radio Tutta Italiana
711 Rai Radio 1 Sport
712 No Name Radio powered by Rai
713 Radio Capital
714 Radio Deejay
715 Radio m2o
724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI
728 inBlu2000
733 RADIO VATICANA ITALIA
736 RTL 102.5
737 RADIO ZETA
738 RADIOFRECCIA
739 RTL 102.5 TRAFFIC
740 RTL 102.5 BEST
741 RTL 102.5 NAPULE’
742 RTL 102.5 DISCO
743 RTL 102.5 CALIENTE
744 RTL 102.5 BRO&SIS
770 R Italia SMI
771 Radio R101
772 Radio Monte Carlo
785 RADIO 105
786 VIRGIN RADIO
789 Radio Maria
- 801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
802 Rai 3 TGR Piemonte
803 Rai 3 TGR Liguria
804 Rai 3 TGR Lombardia
805 Rai 3 TGR Veneto
806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
808 Rai 3 TGR Südtirol
809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna
812 Rai 3 TGR Toscana
813 Rai 3 TGR Marche
814 Rai 3 TGR Umbria
815 Rai 3 TGR Lazio
816 Rai 3 TGR Abruzzo
817 Rai 3 TGR Molise
818 Rai 3 TGR Campania
819 Rai 3 TGR Puglia
820 Rai 3 TGR Basilicata
821 Rai 3 TGR Calabria
822 Rai 3 TGR Sardegna
823 Rai 3 TGR Sicilia
- 825 Radio Margherita Piu’
- 828 CLASS CNBC
829 LA7 Test
833 SUPERSIX
883 CLASS TV MODA
888 Caccia e Pesca
907 LA7 TEST
908 TV8 News On Demand
929 LA7 Servizi on demand
990 9Novanta
997 LA7 on demand (LA7 HD)
998 LA7 TEST
999 LA7d TEST (LA7d HD)
I multiplex aggiornati
Il secondo grande aggiornamento riguarda i multiplex nazionali del digitale terrestre e quindi le sue frequenze.
- MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)
Rai 1 HD (LCN 1)
Rai 2 HD (LCN 2)
Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
Rai News 24 (LCN 48,548)
Rai 3 HD (LCN 103)
Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)
Rai 4 (LCN 21)
Rai 5 (LCN 23)
Rai Movie HD (LCN 24,524)
Rai Premium (LCN 25)
Rai Gulp (LCN 42)
Rai YoYo (LCN 43)
Rai Sport HD (LCN 58)
Rai 4K (LCN 101)
Rai Scuola HD (LCN 146)
Rai 4 HD (LCN 521)
Rai Premium HD (LCN 525)
Rai Storia HD (LCN 554)
Rai Radio 1 (LCN 701)
Rai Radio 2 (LCN 702)
Rai Radio 3 (LCN 703)
Rai GR Parlamento (LCN 704)
Rai Isoradio (LCN 705)
Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
Rai Radio Kids (LCN 707)
Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
Rai Radio Techete’ (LCN 709)
Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
- MUX B RAI DVB-T2 Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)
Rai 4 HD (LCN 21)
Rai Premium HD (LCN 25)
Rai News 24 HD (LCN 48)
Rai Storia HD (LCN 54)
Rai Scuola HD (LCN 57)
Rai 4K Test (LCN 100)
Rai Play (LCN 201)
Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
Rai Play Sound (LCN 203)
Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)
Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)
Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)
Rai 5 HD (LCN 523)
Rai Movie HD (LCN 524)
Rai Gulp HD (LCN 542)
Rai YoYo HD (LCN 543)
RTV San Marino (LCN 550)
Rai Sport HD (LCN 558)
- MUX MEDIASET 1 Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
Iris HD (LCN 22,522)
27Twentyseven HD (LCN 27,527)
La5 HD (LCN 30,530)
Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
TGCOM24 HD (LCN 51,551)
RADIO 105 (LCN 66,566)
R101 TV (LCN 67,567)
tivù la guida (LCN 500)
Radio R101 (LCN 771)
Radio Monte Carlo (LCN 772)
RADIO 105 (LCN 785)
VIRGIN RADIO (LCN 786)
- MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
QVC HD (LCN 32)
Cine34 HD (LCN 34,534)
Focus HD (LCN 35,535)
TOPcrime HD (LCN 39,539)
Boing (LCN 40,540)
Boing Plus (LCN 45,545)
Cartoonito (LCN 46,546)
- MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
Rete4 HD (LCN 4,104,504)
Canale5 HD (LCN 5,105,505)
Italia1 HD (LCN 6,106,506)
20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
Test HEVC main10 (LCN 200)
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
BOM CHANNEL (LCN 68)
CANALE 122 (LCN 122)
LINEAGEM (LCN 132)
ArteIN (LCN 133)
DELUXE 139 (LCN 139)
PADRE PIO TV (LCN 145)
FIRE TV (LCN 147)
PRIMASET (LCN 149)
EQUtv (LCN 151)
Tesory Channel (LCN 152)
FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
ORLERTV (LCN 166)
CANALE168 (LCN 168)
CANALE169 (LCN 169)
PRIMA FREE (LCN 170)
AP CHANNEL (269ITALIA) (LCN 220)
RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
Teleshopping (FIRE TV) (LCN 225)
Tesory Channel (LCN 228)
Terre Euganee Channel (LCN 231)
GENIUS 240 (LCN 240)
SICILIA 242 (LCN 242)
BABEL (LCN 244)
TCI (LCN 248)
MOMENTO TV (LCN 251)
Radio Radio TV (LCN 253)
ADNPLAY (LCN 254)
Maria Vision (LCN 255)
Onair Italia (LCN 256)
Byoblu (LCN 262)
NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
ARTEORA TV (LCN 267)
269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL) (LCN 269)
Satisfaction TV (LCN 401)
My Plus Tv (LCN 402)
Nexum Channel (LCN 403)
Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
SUPERSIX (LCN 833)
9Novanta (LCN 990)
- MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
LA7 HD (LCN 7,107,507)
LA7d HD (LCN 29,229,529)
ITALIA 121 (LCN 121)
ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
ITALIA 126 (LCN 126)
ITALIA 127 (LCN 127)
ITALIA 134 (LCN 134)
ITALIA 135 (LCN 135)
ITALIA 136 (LCN 136)
ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)
ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)
ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)
ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)
ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)
ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)
ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)
ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)
FRANCE 24 (LCN 241)
LA7 Test (LCN 829)
Caccia e Pesca (LCN 888)
LA7 TEST (LCN 907)
LA7 Servizi on demand (LCN 929)
LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)
LA7 TEST (LCN 998)
LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)
- MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
NOVE (LCN 9,109,509)
Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
HGTV – Home&Garden (LCN 56)
Motor Trend (LCN 59)
SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
iL61 (LCN 61,561)
ALMA TV (LCN 65,565)
Deejay TV HD (LCN 69,569)
ITALIA CHANNEL (LCN 123)
GOLD TV ITALIA (LCN 128)
LA 4 ITALIA (LCN 129)
CHANNEL 24 (LCN 130)
RETE ITALIA (LCN 131)
LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)
STARMARKET (LCN 140)
Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
CANALE 144 (CANALE 162) (LCN 144)
Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
TV 153 (STARMARKET) (LCN 153)
CANALE 162 (LCN 162)
PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)
PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
CANALE 232 (CHANNEL 24) (LCN 232)
CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
PAROLE DI VITA (LCN 245)
PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
RDS Social TV (LCN 265)
Radio Capital (LCN 713)
Radio Deejay (LCN 714)
Radio m2o (LCN 715)
RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
Radio Maria (LCN 789)
- MUX PERSIDERA2 Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
TV8 HD (LCN 8,108,508)
Cielo (LCN 26)
TV2000 (LCN 28,528)
K2 (LCN 41)
frisbee (LCN 44)
Super! (LCN 47)
Sky TG24 (LCN 50)
SUPERTENNIS (LCN 64)
RadioItaliaTV (LCN 70,570)
RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
VH1 (LCN 167)
IlSole24ORE TV (LCN 246)
inBlu2000 (LCN 728)
RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
R Italia SMI (LCN 770)
TV8 News On Demand
- MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
Real Time (LCN 31)
Food Network (LCN 33)
RTL 102.5 (LCN 36)
Warner TV (LCN 37,537)
GIALLO (LCN 38)
DMAX (LCN 52)
DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
TELECAMPIONE (LCN 138)
CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
IT CHANNEL (LCN 221)
WELCOME IN (LCN 226)
CANALE 227 (LCN 227)
RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
CANALE 235 (LCN 235)
GAMBERO ROSSO (LCN 257)
RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
BIKE (LCN 259)
URANIA (LCN 260)
DR PALMAS TV (LCN 261)
RADIO ZETA (LCN 266,531)
CANALE 268 (LCN 268)
MADE IN BUSINESS (LCN 410)
IMPRESE (LCN 412)
ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
AutoMoto (LCN 510)
RTL 102.5 (LCN 736)
RADIO ZETA (LCN 737)
RADIOFRECCIA (LCN 738)
RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
RTL 102.5 BEST (LCN 740)
RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
CLASS CNBC (LCN 828)
CLASS TV MODA (LCN 883)
Digitale Terrestre e aggiornamenti: cosa devi fare adesso
Cosa devi fare adesso? Per ottenere i due grandi aggiornamenti in questione ed evitare problemi di segnale devi effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Avviala sul tuo televisore o decoder e attendi che termini il processo. Otterrai le nuove frequenze dei canali e la nuova numerazione LCN nazionale con tutte le novità aggiunte in queste ore.