 Il digitale terrestre sta facendo disperare: due altri grandi aggiornamenti
Il digitale terrestre sta facendo disperare tutti gli utenti per i costanti aggiornamenti di questi giorni: scopri le due grandi novità.
Entertainment
Pixabay

Il digitale terrestre sta facendo disperare tutti gli utenti. In queste ore due grandi aggiornamenti sono arrivati sulla piattaforma DTT. Questi richiedono l’attenzione di tutti perché riguardano da una parte la lista dei canali, e quindi la numerazione LCN nazionale, dall’altra le frequenze dei canali, e quindi i multiplex nazionali.

Digitale Terrestre: la nuova lista dei canali è qui

Sul digitale terrestre, a fine settembre, è ora disponibile la nuova lista dei canali con una numerazione LCN nazionale aggiornata.

  • 1 Rai 1 HD
    2 Rai 2 HD
    3 Rai 3 TGR Regione
    4 Rete4 HD
    5 Canale5 HD
    6 Italia1 HD
    7 LA7 HD
    8 TV8 HD
    9 NOVE
    10 Emittente locale
    11 Emittente locale
    12 Emittente locale
    13 Emittente locale
    14 Emittente locale
    15 Emittente locale
    16 Emittente locale
    17 Emittente locale
    18 Emittente locale
    19 Emittente locale
    20 20Mediaset HD
    21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
    22 Iris HD
    23 Rai 5
    24 Rai Movie HD
    25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
    26 Cielo
    27 27Twentyseven HD
    28 TV2000
    29 LA7d
    30 La5 HD
    31 Real Time
    32 QVC HD
    33 Food Network
    34 Cine34 HD
    35 Focus HD
    36 RTL 102.5
    37 Warner TV
    38 GIALLO
    39 TOPcrime HD
    40 Boing HD
    41 K2
    42 Rai Gulp
    43 Rai YoYo
    44 frisbee
    45 Boing Plus
    46 Cartoonito HD
    47 Super!
    48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
    49 Mediaset Italia2 HD
    50 Sky TG24
    51 TGCOM24 HD
    52 DMAX
    53 Italia 53 (Casa Italia 53)
    54 Rai Storia HD
    55 Mediaset Extra HD
    56 HGTV – Home&Garden
    57 Rai Scuola HD
    58 Rai Sport HD
    59 Motor Trend
    60 SPORTITALIA HD
    61 iL61
    62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
    63 CS24.LIVE (CANALE 63)
    64 SUPERTENNIS
    65 ALMA TV
    66 RADIO 105
    67 R101 TV
    68 BOM CHANNEL
    69 Deejay TV HD
    70 RadioItaliaTV
  • 75 France 24 HD (Valle d’Aosta)
    76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)
    77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
  • 100 Rai 4K Test
    101 Rai 4K
    103 Rai 3 HD
    104 Rete4 HD
    105 Canale5 HD
    106 Italia1 HD
    107 LA7 HD
    108 TV8 HD
    109 NOVE
    120 20Mediaset HD
    121 ITALIA 121
    122 CANALE 122
    123 ITALIA CHANNEL
    124 ARTE ITALIA 124
    125 ARTE ITALIA 125
    126 ITALIA 126
    127 ITALIA 127
    128 GOLD TV ITALIA
    129 LA 4 ITALIA
    130 CHANNEL 24
    131 RETE ITALIA
    132 LINEAGEM
    133 ArteIN
    134 ITALIA 134
    135 ITALIA 135
    136 ITALIA 136
    137 LUXURY CHANNEL 137
    138 TELECAMPIONE
    139 DELUXE 139
    140 STARMARKET
    141 Italia 141 (Italia 53)
    142 ITALIA 142 (ITALIA 136)
    143 ITALIA 143 (ITALIA 135)
    144 CANALE 144 (CANALE 162)
    145 PADRE PIO TV
    146 Rai Scuola HD
    147 FIRE TV
    148 ITALIA 148 (ITALIA 127)
    149 PRIMASET
    150 Italia 150 (Italia 53)
    151 EQUtv
    152 Tesory Channel
    153 TV 153 (STARMARKET)
    154 ITALIA 154 (ITALIA 136)
    155 ITALIA 155 (ITALIA 134)
    156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
    157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
    158 RADIO KISS KISS TV
    159 ITALIA 159 (ITALIA 127)
    160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
    161 ITALIA 161 (ITALIA 121)
    162 CANALE 162
    163 CANALE 163 (ODEON 24)
    164 ITALIA 164 (ITALIA 134)
    165 Canale 165 (FASCINO TV 165)
    166 ORLERTV
    167 VH1
    168 CANALE168
    169 CANALE169
    170 PRIMA FREE
  • 200 Test HEVC main10
  • 201 RaiPlay
    202 Rai Radio 2 Visual HD
    203 RaiPlay Sound
    204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)
    205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)
    206 PROMO HOME (RETE ITALIA)
    207 PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137)
    208 PROMO LIFE (STARMARKET)
    209 PROMO SHOPPING (STARMARKET)
    220 AP CHANNEL (269ITALIA)
    221 IT CHANNEL
    222 RADIO ROMA NETWORK
    225 Teleshopping (FIRE TV)
    226 WELCOME IN
    227 CANALE 227
    228 Tesory Channel
    229 LA7d
    230 CANALE 230 (LA 4 ITALIA)
    231 Terre Euganee Channel
    232 CANALE 232 (CHANNEL 24)
    233 RTL 102.5 CALIENTE
    234 CUSANO NEWS 7
    235 CANALE 235
    237 CANALE 237 (RETE ITALIA)
    238 PROMO KIDS (STARMARKET)
    240 GENIUS 240
    241 FRANCE 24
    242 SICILIA 242
    243 CANALE 243 (STARMARKET)
    244 BABEL
    245 PAROLE DI VITA
    246 IlSole24ORE TV
    248 TCI
    250 PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA)
    251 MOMENTO TV
    253 Radio Radio TV
    254 ADNPLAY
    255 Maria Vision
    256 Onair Italia
    257 GAMBERO ROSSO
    258 RADIOFRECCIA
    259 BIKE
    260 URANIA
    261 DR PALMAS TV
    262 Byoblu
    263 CANALE 263 (CANALE 162)
    264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
    265 RDS Social TV
    266 RADIO ZETA
    267 ARTEORA TV
    268 CANALE 268
    269 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL)
  • 401 Satisfaction TV
    402 My Plus Tv
    403 Nexum Channel
    410 MADE IN BUSINESS
    412 IMPRESE
    441 ITALIAN FISHING TV
    455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD)
  • 500 tivù la guida
    501 Rai 1 HD (provvisorio)
    502 Rai 2 HD (provvisorio)
    503 Rai 3 HD (provvisorio)
    504 Rete4 HD
    505 Canale5 HD
    506 Italia1 HD
    507 LA7 HD
    508 TV8 HD
    509 NOVE
    510 AutoMoto
    520 20Mediaset HD
    521 Rai 4 HD
    522 Iris HD
    523 Rai 5 HD
    524 Rai Movie HD
    525 Rai Premium HD
    527 27Twentyseven HD
    528 TV2000
    529 LA7d
    530 La5 HD
    531 RADIO ZETA
    532 RADIOFRECCIA
    533 RTL 102.5 CALIENTE
    534 Cine34 HD
    535 Focus HD
    536 RTL 102.5
    537 Warner TV
    539 TOPcrime HD
    540 Boing HD
    542 Rai Gulp HD
    543 Rai YoYo HD
    545 Boing Plus
    546 Cartoonito HD
    548 Rai News 24
    549 Mediaset Italia2 HD
    550 RTV San Marino
    551 TGCOM24 HD
    554 Rai Storia HD
    556 Mediaset Extra HD
    558 Rai Sport HD
    560 SPORTITALIA HD
    561 iL61
    562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
    565 ALMA TV
    566 RADIO 105
    567 R101 TV
    569 Deejay TV HD
    570 RadioItaliaTV
  • 701 Rai Radio 1
    702 Rai Radio 2
    703 Rai Radio 3
    704 Rai GR Parlamento
    705 Rai Isoradio
    706 Rai Radio 3 Classica
    707 Rai Radio Kids
    708 Rai Radio Live Napoli
    709 Rai Radio Techete’
    710 Rai Radio Tutta Italiana
    711 Rai Radio 1 Sport
    712 No Name Radio powered by Rai
    713 Radio Capital
    714 Radio Deejay
    715 Radio m2o
    724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI
    728 inBlu2000
    733 RADIO VATICANA ITALIA
    736 RTL 102.5
    737 RADIO ZETA
    738 RADIOFRECCIA
    739 RTL 102.5 TRAFFIC
    740 RTL 102.5 BEST
    741 RTL 102.5 NAPULE’
    742 RTL 102.5 DISCO
    743 RTL 102.5 CALIENTE
    744 RTL 102.5 BRO&SIS
    770 R Italia SMI
    771 Radio R101
    772 Radio Monte Carlo
    785 RADIO 105
    786 VIRGIN RADIO
    789 Radio Maria
  • 801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
    802 Rai 3 TGR Piemonte
    803 Rai 3 TGR Liguria
    804 Rai 3 TGR Lombardia
    805 Rai 3 TGR Veneto
    806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
    807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
    808 Rai 3 TGR Südtirol
    809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
    810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
    811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna
    812 Rai 3 TGR Toscana
    813 Rai 3 TGR Marche
    814 Rai 3 TGR Umbria
    815 Rai 3 TGR Lazio
    816 Rai 3 TGR Abruzzo
    817 Rai 3 TGR Molise
    818 Rai 3 TGR Campania
    819 Rai 3 TGR Puglia
    820 Rai 3 TGR Basilicata
    821 Rai 3 TGR Calabria
    822 Rai 3 TGR Sardegna
    823 Rai 3 TGR Sicilia
  • 825 Radio Margherita Piu’
  • 828 CLASS CNBC
    829 LA7 Test
    833 SUPERSIX
    883 CLASS TV MODA
    888 Caccia e Pesca
    907 LA7 TEST
    908 TV8 News On Demand
    929 LA7 Servizi on demand
    990 9Novanta
    997 LA7 on demand (LA7 HD)
    998 LA7 TEST
    999 LA7d TEST (LA7d HD)

I multiplex aggiornati

Il secondo grande aggiornamento riguarda i multiplex nazionali del digitale terrestre e quindi le sue frequenze.

  • MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)
    Rai 1 HD (LCN 1)
    Rai 2 HD (LCN 2)
    Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    Rai News 24 (LCN 48,548)
    Rai 3 HD (LCN 103)
    Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
    Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
    Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
  • MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)
    Rai 4 (LCN 21)
    Rai 5 (LCN 23)
    Rai Movie HD (LCN 24,524)
    Rai Premium (LCN 25)
    Rai Gulp (LCN 42)
    Rai YoYo (LCN 43)
    Rai Sport HD (LCN 58)
    Rai 4K (LCN 101)
    Rai Scuola HD (LCN 146)
    Rai 4 HD (LCN 521)
    Rai Premium HD (LCN 525)
    Rai Storia HD (LCN 554)
    Rai Radio 1 (LCN 701)
    Rai Radio 2 (LCN 702)
    Rai Radio 3 (LCN 703)
    Rai GR Parlamento (LCN 704)
    Rai Isoradio (LCN 705)
    Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
    Rai Radio Kids (LCN 707)
    Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
    Rai Radio Techete’ (LCN 709)
    Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
    Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
    No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
  • MUX B RAI DVB-T2 Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)
    Rai 4 HD (LCN 21)
    Rai Premium HD (LCN 25)
    Rai News 24 HD (LCN 48)
    Rai Storia HD (LCN 54)
    Rai Scuola HD (LCN 57)
    Rai 4K Test (LCN 100)
    Rai Play (LCN 201)
    Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
    Rai Play Sound (LCN 203)
    Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)
    Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)
    Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)
    Rai 5 HD (LCN 523)
    Rai Movie HD (LCN 524)
    Rai Gulp HD (LCN 542)
    Rai YoYo HD (LCN 543)
    RTV San Marino (LCN 550)
    Rai Sport HD (LCN 558)
  • MUX MEDIASET 1 Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    Iris HD (LCN 22,522)
    27Twentyseven HD (LCN 27,527)
    La5 HD (LCN 30,530)
    Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
    TGCOM24 HD (LCN 51,551)
    RADIO 105 (LCN 66,566)
    R101 TV (LCN 67,567)
    tivù la guida (LCN 500)
    Radio R101 (LCN 771)
    Radio Monte Carlo (LCN 772)
    RADIO 105 (LCN 785)
    VIRGIN RADIO (LCN 786)
  • MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    QVC HD (LCN 32)
    Cine34 HD (LCN 34,534)
    Focus HD (LCN 35,535)
    TOPcrime HD (LCN 39,539)
    Boing (LCN 40,540)
    Boing Plus (LCN 45,545)
    Cartoonito (LCN 46,546)
  • MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
    Rete4 HD (LCN 4,104,504)
    Canale5 HD (LCN 5,105,505)
    Italia1 HD (LCN 6,106,506)
    20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
    Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
    Test HEVC main10 (LCN 200)
  • MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
    BOM CHANNEL (LCN 68)
    CANALE 122 (LCN 122)
    LINEAGEM (LCN 132)
    ArteIN (LCN 133)
    DELUXE 139 (LCN 139)
    PADRE PIO TV (LCN 145)
    FIRE TV (LCN 147)
    PRIMASET (LCN 149)
    EQUtv (LCN 151)
    Tesory Channel (LCN 152)
    FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
    Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
    ORLERTV (LCN 166)
    CANALE168 (LCN 168)
    CANALE169 (LCN 169)
    PRIMA FREE (LCN 170)
    AP CHANNEL (269ITALIA) (LCN 220)
    RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
    Teleshopping (FIRE TV) (LCN 225)
    Tesory Channel (LCN 228)
    Terre Euganee Channel (LCN 231)
    GENIUS 240 (LCN 240)
    SICILIA 242 (LCN 242)
    BABEL (LCN 244)
    TCI (LCN 248)
    MOMENTO TV (LCN 251)
    Radio Radio TV (LCN 253)
    ADNPLAY (LCN 254)
    Maria Vision (LCN 255)
    Onair Italia (LCN 256)
    Byoblu (LCN 262)
    NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
    ARTEORA TV (LCN 267)
    269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL) (LCN 269)
    Satisfaction TV (LCN 401)
    My Plus Tv (LCN 402)
    Nexum Channel (LCN 403)
    Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
    SUPERSIX (LCN 833)
    9Novanta (LCN 990)
  • MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
    LA7 HD (LCN 7,107,507)
    LA7d HD (LCN 29,229,529)
    ITALIA 121 (LCN 121)
    ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
    ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
    ITALIA 126 (LCN 126)
    ITALIA 127 (LCN 127)
    ITALIA 134 (LCN 134)
    ITALIA 135 (LCN 135)
    ITALIA 136 (LCN 136)
    ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)
    ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)
    ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)
    ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)
    ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)
    ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
    ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)
    ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
    ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)
    ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)
    FRANCE 24 (LCN 241)
    LA7 Test (LCN 829)
    Caccia e Pesca (LCN 888)
    LA7 TEST (LCN 907)
    LA7 Servizi on demand (LCN 929)
    LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)
    LA7 TEST (LCN 998)
    LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)
  • MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    NOVE (LCN 9,109,509)
    Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
    HGTV – Home&Garden (LCN 56)
    Motor Trend (LCN 59)
    SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
    iL61 (LCN 61,561)
    ALMA TV (LCN 65,565)
    Deejay TV HD (LCN 69,569)
    ITALIA CHANNEL (LCN 123)
    GOLD TV ITALIA (LCN 128)
    LA 4 ITALIA (LCN 129)
    CHANNEL 24 (LCN 130)
    RETE ITALIA (LCN 131)
    LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)
    STARMARKET (LCN 140)
    Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
    CANALE 144 (CANALE 162) (LCN 144)
    Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
    TV 153 (STARMARKET) (LCN 153)
    CANALE 162 (LCN 162)
    PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
    PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
    PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
    PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)
    PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
    PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
    CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
    CANALE 232 (CHANNEL 24) (LCN 232)
    CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
    CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
    PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
    CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
    PAROLE DI VITA (LCN 245)
    PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
    CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
    RDS Social TV (LCN 265)
    Radio Capital (LCN 713)
    Radio Deejay (LCN 714)
    Radio m2o (LCN 715)
    RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
    Radio Maria (LCN 789)
  • MUX PERSIDERA2 Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    TV8 HD (LCN 8,108,508)
    Cielo (LCN 26)
    TV2000 (LCN 28,528)
    K2 (LCN 41)
    frisbee (LCN 44)
    Super! (LCN 47)
    Sky TG24 (LCN 50)
    SUPERTENNIS (LCN 64)
    RadioItaliaTV (LCN 70,570)
    RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
    VH1 (LCN 167)
    IlSole24ORE TV (LCN 246)
    inBlu2000 (LCN 728)
    RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
    R Italia SMI (LCN 770)
    TV8 News On Demand
  • MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    Real Time (LCN 31)
    Food Network (LCN 33)
    RTL 102.5 (LCN 36)
    Warner TV (LCN 37,537)
    GIALLO (LCN 38)
    DMAX (LCN 52)
    DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
    CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
    TELECAMPIONE (LCN 138)
    CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
    IT CHANNEL (LCN 221)
    WELCOME IN (LCN 226)
    CANALE 227 (LCN 227)
    RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
    CANALE 235 (LCN 235)
    GAMBERO ROSSO (LCN 257)
    RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
    BIKE (LCN 259)
    URANIA (LCN 260)
    DR PALMAS TV (LCN 261)
    RADIO ZETA (LCN 266,531)
    CANALE 268 (LCN 268)
    MADE IN BUSINESS (LCN 410)
    IMPRESE (LCN 412)
    ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
    ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
    AutoMoto (LCN 510)
    RTL 102.5 (LCN 736)
    RADIO ZETA (LCN 737)
    RADIOFRECCIA (LCN 738)
    RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
    RTL 102.5 BEST (LCN 740)
    RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
    RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
    RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
    RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
    CLASS CNBC (LCN 828)
    CLASS TV MODA (LCN 883)

Digitale Terrestre e aggiornamenti: cosa devi fare adesso

Cosa devi fare adesso? Per ottenere i due grandi aggiornamenti in questione ed evitare problemi di segnale devi effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Avviala sul tuo televisore o decoder e attendi che termini il processo. Otterrai le nuove frequenze dei canali e la nuova numerazione LCN nazionale con tutte le novità aggiunte in queste ore.

Pubblicato il 30 set 2025



30 set 2025
