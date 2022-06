Digitale terrestre e switch off: quando i vecchi televisori moriranno

Prosegue il processo che da novembre 2021 sta accompagnando l’arrivo del nuovo digitale terrestre. Attualmente ancora non siamo entrati nel pieno della nuova tecnologia, ma presto ci arriveremo. L’obiettivo è infatti quello di attivare la piattaforma DVB-T2 – HEVC Main 10.

Per far ciò però è necessario che si completi il programma di refarming del digitale terrestre. Questa operazione prevede il rilascio della banda 700MHz da parte di tutte le emittenti nazionali e regionali per l’acquisizione della Sub 700MHz. Questo sta avvenendo per aree che comprendono alcune regioni.

Attualmente il refarming del digitale terrestre sta avvenendo in Toscana. Si tratta di una delle ultime Regioni a dover passare alla nuova frequenza. Ciò vuol dire che questo processo si trova alla fase conclusiva essendosi completato già quasi in tutta Italia.

Il termine ultimo previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico per il refarming è il 30 giugno 2022. Ma sarà questa la data dello switch off definitivo che chiuderà i giochi e determinerà la morte dei televisori non compatibili, che non riusciranno più a ricevere le trasmissioni?

Digitale terrestre: quando è previsto lo switch off definitivo

Il primo switch off che ha introdotto la nuova codifica Mpeg-4 per i canali del digitale terrestre su tutto il territorio nazionale è avvenuto l’8 marzo 2022. Per quella data molti dei vecchi televisori non compatibili con questa tecnologia non ricevono i canali in HD.

Attualmente però continuano a trasmettere quei canali la cui trasmissione è stata garantita per un certo periodo di tempo, proprio per permettere a tutti di adeguarsi al prossimo switch off definitivo del digitale terrestre.

Se siete tra questi potete stare tranquilli. La data in programma non corrisponde con il termine ultimo del processo di refarming del digitale terrestre e né tanto meno il mese successivo. Lo switch off al DVB-T2 – HEVC Main 10 avverrà il 1° gennaio 2023, salvo imprevisti o proroghe del caso.

Ciò vuol dire che, entro la fine dell’anno, tutti dovranno adoperarsi per sostituire il loro vecchio televisore con uno nuovo atto a ricevere il DVB-T2. Fare questo non richiede un grosso esborso di denaro. Se il vostro televisore è ancora funzionante potreste dargli nuova vita con un decoder.

