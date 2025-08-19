Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali

I più recenti aggiornamenti del digitale terrestre stanno portando tante novità e maggiore qualità per molti canali. Degno di nota è l’ampliamento delle trasmissioni in qualità HD da parte delle emittenti più importanti all’interno del panorama radiotelevisivo di intrattenimento italiano.
Digitale Terrestre: più qualità per tutti
Ovviamente per goderti al massimo la qualità avanzata di molti canali che ora trasmettono in HD sul digitale terrestre devi essere dotato di un televisore che ne supporti la tecnologia. Dai un’occhiata a tutti i canali che ora trasmettono in alta definizione.
- 1 Rai 1 HD
- 2 Rai 2 HD
- 3 Rai 3 TGR Regione
- 4 Rete4 HD
- 5 Canale5 HD
- 6 Italia1 HD
- 7 LA7 HD
- 8 TV8 HD
- 9 NOVE
- 10 Emittente locale
- 11 Emittente locale
- 12 Emittente locale
- 13 Emittente locale
- 14 Emittente locale
- 15 Emittente locale
- 16 Emittente locale
- 17 Emittente locale
- 18 Emittente locale
- 19 Emittente locale
- 20 20Mediaset HD
- 21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
- 22 Iris HD
- 23 Rai 5
- 24 Rai Movie HD
- 25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
- 26 Cielo
- 27 27Twentyseven HD
- 28 TV2000
- 29 LA7d
- 30 La5 HD
- 31 Real Time
- 32 QVC HD
- 33 Food Network
- 34 Cine34 HD
- 35 Focus HD
- 36 RTL 102.5
- 37 Warner TV
- 38 GIALLO
- 39 TOPcrime HD
- 40 Boing HD
- 41 K2
- 42 Rai Gulp
- 43 Rai YoYo
- 44 frisbee
- 45 Boing Plus
- 46 Cartoonito HD
- 47 Super!
- 48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
- 49 Mediaset Italia2 HD
- 50 Sky TG24
- 51 TGCOM24 HD
- 52 DMAX
- 53 Italia 53 (Casa Italia 53)
- 54 Rai Storia HD
- 55 Mediaset Extra HD
- 56 HGTV – Home&Garden
- 57 Rai Scuola HD
- 58 Rai Sport HD
- 59 Motor Trend
- 60 SPORTITALIA HD
- 61 iL61
- 62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- 63 CS24.LIVE (CANALE 63)
- 64 SUPERTENNIS
- 65 ALMA TV
- 66 RADIO 105
- 67 R101 TV
- 68 BOM CHANNEL
- 69 Deejay TV HD
- 70 RadioItaliaTV
- 75 France 24 HD (Valle d’Aosta)
- 76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)
- 77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
- 100 Rai 4K Test
- 101 Rai 4K
- 103 Rai 3 HD
- 104 Rete4 HD
- 105 Canale5 HD
- 106 Italia1 HD
- 107 LA7 HD
- 108 TV8 HD
- 109 NOVE
- 120 20Mediaset HD
- 121 ITALIA 121
- 122 CANALE 122
- 123 ITALIA CHANNEL
- 124 ARTE ITALIA 124
- 125 ARTE ITALIA 125
- 126 ITALIA 126
- 127 ITALIA 127
- 128 GOLD TV ITALIA
- 129 LA 4 ITALIA
- 130 CHANNEL 24
- 131 RETE ITALIA
- 132 LINEAGEM
- 133 ArteIN
- 134 ITALIA 134
- 135 ITALIA 135
- 136 ITALIA 136
- 137 LUXURY CHANNEL 137
- 138 TELECAMPIONE
- 139 DELUXE 139
- 140 STARMARKET
- 141 Italia 141 (Italia 53)
- 142 ITALIA 142 (ITALIA 136)
- 143 ITALIA 143 (ITALIA 135)
- 144 CANALE 144 (STARMARKET)
- 145 PADRE PIO TV
- 146 Rai Scuola HD
- 147 FIRE TV
- 148 ITALIA 148 (ITALIA 127)
- 149 PRIMASET
- 150 Italia 150 (Italia 53)
- 151 EQUtv
- 152 Tesory Channel
- 153 TV 153 (STARMARKET)
- 154 ITALIA 154 (ITALIA 136)
- 155 ITALIA 155 (ITALIA 134)
- 156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
- 157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
- 158 RADIO KISS KISS TV
- 159 ITALIA 159 (ITALIA 127)
- 160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
- 161 ITALIA 161 (ITALIA 121)
- 162 CANALE 162
- 163 CANALE 163 (ODEON 24)
- 164 ITALIA 164 (ITALIA 134)
- 165 Canale 165 (FASCINO TV 165)
- 166 ORLERTV
- 167 VH1
- 168 CANALE168
- 169 CANALE169
- 170 PRIMA FREE
- 200 Test HEVC main10
- 201 RaiPlay
- 202 Rai Radio 2 Visual HD
- 203 RaiPlay Sound
- 204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)
- 205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)
- 206 PROMO HOME (RETE ITALIA)
- 207 PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137)
- 208 PROMO LIFE (TV 153)
- 209 PROMO SHOPPING (TV 153)
- 220 AP CHANNEL (269ITALIA)
- 221 IT CHANNEL
- 222 RADIO ROMA NETWORK
- 225 Teleshopping (FIRE TV)
- 226 WELCOME IN
- 227 CANALE 227
- 228 Tesory Channel
- 229 LA7d
- 230 CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137)
- 231 Terre Euganee Channel
- 232 CANALE 232 (STARMARKET)
- 233 RTL 102.5 CALIENTE
- 234 CUSANO NEWS 7
- 235 CANALE 235
- 237 CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137)
- 238 PROMO KIDS (TV 153)
- 240 GENIUS 240
- 241 FRANCE 24
- 242 SICILIA 242
- 243 CANALE 243 (TV 153)
- 244 BABEL
- 245 PAROLE DI VITA
- 246 Radio 24
- 248 TCI
- 250 PROMO SPORT (TV 153)
- 251 MOMENTO TV
- 253 Radio Radio TV
- 254 ADNPLAY
- 255 Maria Vision
- 256 Onair Italia
- 257 GAMBERO ROSSO
- 258 RADIOFRECCIA
- 259 BIKE
- 260 URANIA
- 261 PREMIO 261
- 262 Byoblu
- 263 CANALE 263 (TV 153)
- 264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
- 265 RDS Social TV
- 266 RADIO ZETA
- 267 ARTEORA TV
- 268 CANALE 268
- 269 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL)
- 401 Satisfaction TV
- 402 My Plus Tv
- 403 Nexum Channel
- 410 MADE IN BUSINESS
- 412 IMPRESE
- 441 ITALIAN FISHING TV
- 455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER)
- 500 tivù la guida
- 501 Rai 1 HD (provvisorio)
- 502 Rai 2 HD (provvisorio)
- 503 Rai 3 HD (provvisorio)
- 504 Rete4 HD
- 505 Canale5 HD
- 506 Italia1 HD
- 507 LA7 HD
- 508 TV8 HD
- 509 NOVE
- 510 AutoMoto
- 520 20Mediaset HD
- 521 Rai 4 HD
- 522 Iris HD
- 523 Rai 5 HD
- 524 Rai Movie HD
- 525 Rai Premium HD
- 527 27Twentyseven HD
- 528 TV2000
- 529 LA7d
- 530 La5 HD
- 531 RADIO ZETA
- 532 RADIOFRECCIA
- 533 RTL 102.5 CALIENTE
- 534 Cine34 HD
- 535 Focus HD
- 536 RTL 102.5
- 537 Warner TV
- 539 TOPcrime HD
- 540 Boing HD
- 542 Rai Gulp HD
- 543 Rai YoYo HD
- 545 Boing Plus
- 546 Cartoonito HD
- 548 Rai News 24
- 549 Mediaset Italia2 HD
- 550 RTV San Marino
- 551 TGCOM24 HD
- 554 Rai Storia HD
- 556 Mediaset Extra HD
- 558 Rai Sport HD
- 560 SPORTITALIA HD
- 561 iL61
- 562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- 565 ALMA TV
- 566 RADIO 105
- 567 R101 TV
- 569 Deejay TV HD
- 570 RadioItaliaTV
- 701 Rai Radio 1
- 702 Rai Radio 2
- 703 Rai Radio 3
- 704 Rai GR Parlamento
- 705 Rai Isoradio
- 706 Rai Radio 3 Classica
- 707 Rai Radio Kids
- 708 Rai Radio Live Napoli
- 709 Rai Radio Techete’
- 710 Rai Radio Tutta Italiana
- 711 Rai Radio 1 Sport
- 712 No Name Radio powered by Rai
- 713 Radio Capital
- 714 Radio Deejay
- 715 Radio m2o
- 724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI
- 728 inBlu2000
- 733 RADIO VATICANA ITALIA
- 736 RTL 102.5
- 737 RADIO ZETA
- 738 RADIOFRECCIA
- 739 RTL 102.5 TRAFFIC
- 740 RTL 102.5 BEST
- 741 RTL 102.5 NAPULE’
- 742 RTL 102.5 DISCO
- 743 RTL 102.5 CALIENTE
- 744 RTL 102.5 BRO&SIS
- 770 R Italia SMI
- 771 Radio R101
- 772 Radio Monte Carlo
- 785 RADIO 105
- 786 VIRGIN RADIO
- 789 Radio Maria
- 801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- 802 Rai 3 TGR Piemonte
- 803 Rai 3 TGR Liguria
- 804 Rai 3 TGR Lombardia
- 805 Rai 3 TGR Veneto
- 806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
- 807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
- 808 Rai 3 TGR Südtirol
- 809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- 810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
- 811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna
- 812 Rai 3 TGR Toscana
- 813 Rai 3 TGR Marche
- 814 Rai 3 TGR Umbria
- 815 Rai 3 TGR Lazio
- 816 Rai 3 TGR Abruzzo
- 817 Rai 3 TGR Molise
- 818 Rai 3 TGR Campania
- 819 Rai 3 TGR Puglia
- 820 Rai 3 TGR Basilicata
- 821 Rai 3 TGR Calabria
- 822 Rai 3 TGR Sardegna
- 823 Rai 3 TGR Sicilia
- 825 Radio Margherita Piu’
- 828 CLASS CNBC
- 829 LA7 Test
- 831 RTV San Marino
- 833 SUPERSIX
- 883 CLASS TV MODA
- 888 Caccia e Pesca
- 907 LA7 TEST
- 908 TV8 News On Demand
- 929 LA7 Servizi on demand
- 990 9Novanta
- 997 LA7 on demand (LA7 HD)
- 998 LA7 TEST
- 999 LA7d TEST (LA7d HD)
