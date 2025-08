Digitale Terrestre: tutte le nuove assegnazioni LCN

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha da poco pubblicato tutte le nuove assegnazioni LCN per i canali del digitale terrestre. In questo elenco, che sembra solo una sequenza di numeri ed emittenti, rivela alcune importanti novità che ci aspettano nel breve periodo all’interno dell’offerta di intrattenimento gratuita in Italia.

Ad esempio, come riportato dai colleghi di Digital News, da queste nuove assegnazioni si capisce che la Rai sta puntando molto sulla qualità delle immagini delle sue trasmissioni. Infatti, l’emittente radiotelevisiva pubblica sta spingendo verso la tecnologia in alta definizione (HD) e sui servizi digitali legati alla tecnologia HbbTV del digitale terrestre.

Rai 4 HD (dalla LCN 21)

Rai Movie HD (dalla LCN 24)

Rai Premium HD (dalla LCN 25)

Rai News 24 HD (dalla LCN 48)

Rai Storia HD (dalla LCN 54)

Rai SCUOLA HD (dalle LCN 57 e 146, dove ha sostituito “Rai Sport”)

Rai Sport HD (dalla LCN 58)

Un’altra novità è il passaggio di TV8 (LCN 8) e TV8 News On Demand (LCN 908) dalla Nuova Società Italiana a Sky Italia. Questa notizia riconferma la forte volontà di Sky di integrarsi all’interno della piattaforma digitale terrestre con una posizione solida.

Digitale Terrestre: tutte le assegnazioni LCN

Di seguito trovi l’elenco completo di tutte le assegnazioni LCN per i canali del digitale terrestre con lo schema fornitore > marchio > LCN.