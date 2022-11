Digitale Terrestre: ulteriore ribasso per questo decoder (21€)

Hai ancora pochissimo tempo per approfittare del Cyber Monday, l’ultimo giorno della Settimana del Black Friday Amazon, per risparmiare sull’acquisto di un decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre. L’occasione ha ulteriormente abbassato ulteriormente il prezzo del Dcolor Mini Stick con cavo HDMI incluso. Acquistalo subito a soli 21 euro, invece di 29,90 euro. Un’occasione pazzesca!

Digitale terrestre: il Decoder Dcolor è ancora più scontato oggi

Prezzo decisamente più conveniente per il Decoder Dcolor Mini Stick. Grazie al Cyber Monday su Amazon risparmi notevolmente. Mettilo nel carrello a soli 21 euro e accogli con un prodotto di altissima qualità il nuovo digitale terrestre. Piccolo nelle dimensioni, ma grande nella tecnologia, questo dispositivo è nato per essere collegato dietro il televisore diventando invisibile.

Il suo telecomando universale incluso è potente e può anche gestire il tuo televisore. Certificato per ricevere tutti i canali TV con la nuova tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10, integra un potente sintonizzatore TV in grado di sintonizzare automaticamente tutta la programmazione disponibile delle emittenti nazionali e regionali. Acquistalo a soli 21 euro.

