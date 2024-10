Digitale Terrestre: ulteriori cambiamenti tra i canali TV

La piattaforma digitale terrestre in queste ultime ore è stata nuovamente protagonista di ulteriori cambiamenti tra i canali TV.

Ecco perché il nostro consiglio è sempre quello di verificare che il tuo televisore o decoder abbia attiva la “Risintonizzazione Automatica“.

Questa modalità permette al tuo apparecchio di riconoscere qualsiasi modifica apportata alla piattaforma in merito alla lista dei canali TV e aggiornarla. In questo modo hai sempre tutte le novità pronte a portata di telecomando. Inoltre, non dovrai tu far la fatica di eseguire ulteriori processi.

Ovviamente, questa modalità a volte non è così solerte nell’apportare eventuali aggiornamenti. Alcuni dispositivi seguono delle programmazioni prestabilite da software. Quindi, se vuoi già ottenere i cambiamenti avvenuti in queste ore sul digitale terrestre avvia la “Ricerca Automatica” dei canali.

Questa funzionalità si avvia direttamente dal menù del tuo telecomando. Devi entrare nella sezione “Ricerca Canali“. Da lì devi cercare “Ricerca Automatica Canali” e avviare la procedura. Sarà l’apparecchio a fare tutto. Una volta terminata la scansione ti verrà proposta la nuova lista organizzata secondo la Numerazione LCN Nazionale Digitale Terrestre.

Digitale Terrestre: diverse novità sono ora disponibili

Poco dopo l’ultimo aggiornamento della lista canali del digitale terrestre alcune ulteriori novità sono approdate sulla piattaforma. Vediamo insieme di cosa si tratta:

a livello nazionale nel MUX Cairo 2 il canale TV Premio Time è stato rinominato. Ora lo troverai alla posizione LCN 441 del telecomando con il nome di Premio Club . Attualmente viene trasmesso con codifica Mpeg-4 H.264 SD nel formato 4:3;

il canale TV è stato rinominato. Ora lo troverai alla posizione LCN 441 del telecomando con il nome di . Attualmente viene trasmesso con codifica Mpeg-4 H.264 SD nel formato 4:3; a livello locale nel MUX Locale 1 della Regione Lazio il canale TV TRL è ora passato all’alta definizione. Infatti, adesso trasmette in risoluzione 1080 x 960 pixel con codifica Mpeg-4 H.264. Lo trovi alla posizione LCN 80 del tuo telecomando.

In conclusione, sono due i canali oggetto di alcune modifiche sulla piattaforma digitale terrestre. Resta sempre aggiornato così da ottenere sempre le ultime novità nella tua lista canali, sia a livello nazionale che a livello locale.