Digitale Terrestre: le ultime modifiche che riguardano solo alcuni utenti

Continuano gli aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre. In queste ore abbiamo assistito ad ulteriori modifiche che si riflettono nei televisori degli italiani. Questa volta però si tratta di aggiornamenti che coinvolgono solo alcuni utenti e non tutti quelli che attingono all’offerta di intrattenimento nazionale.

Entriamo quindi nel vivo di queste due novità. Prima di tutto scendiamo in Sicilia, al MUX REGIONALE 4 dell’isola, che è stato il protagonista di un aggiornamento interessante. Infatti, come hanno riferito i colleghi di Italia in Digitale, il canale TURISMO TV, disponibile alla LCN 80 del multiplex, ha aggiornato il suo logo.

LCN 80 – TURISMO TV

LCN 82 – ANTENNA DEL MEDITERRANEO

LCN 83 – GS CHANNEL

LCN 86 – ADN 24

LCN 88 – PRIMA TV

LCN 91 – EVENTI TV SICILIA

LCN 92 – TRADIZIONE TV ITALIA

LCN 93 – PLAY TV

LCN 94 – RADIO JUKEBOX TV

LCN 95 – TV NEWS

LCN 98 – TELE 90

LCN 99 – BUSINESS CHANNEL

LCN 114 – GUSTO TV ITALIA

LCN 117 – GRANDE ITALIA

LCN 118 – PALERMO NEWS

LCN 175 – TV MOTORI

LCN 176 – VIDEO PALERMO

LCN 186 – CANALE 8 SOCIALE

LCN 187 – CIURI CIURI TV

LCN 189 – CINQUESTELLE

LCN 191 – EURO TV

LCN 192 – TRINACRIA TV

LCN 193 – TELE VAL DI NOTO

LCN 196 – TV AMICA

LCN 197 – TV ALFA

LCN 198 – TV ALFA COMUNITA’

LCN 210 – TMC TELEMONDO CENTRALE FAMIGLIA

LCN 211 – MEDIA SUD

LCN 212 – SOLE SICILIA TV

Il secondo aggiornamento sulla piattaforma digitale terrestre

Per il secondo aggiornamento non dobbiamo salire di molto, ma spostarci figurativamente a est. Infatti, il protagonista è un canale appartenente al MUX LOCALE 1 di Puglia e Basilicata del digitale terrestre. In questo caso CITTADELLA VISUAL RADIO TV, sintonizzabile alla LCN 94, ha cambiato il proprio identificativo in CITTADELLA TV.

LCN 10 – TELENORBA

LCN 11 – RADIO NORBA TELEVISION

LCN 12 – TELE DUE

LCN 13 – TG NORBA 24

LCN 14 – ANTENNA SUD

LCN 15 – TELERAMA

LCN 16 – TRM H24

LCN 17 – TELEBARI

LCN 18 – TELESVEVA

LCN 19 – Tele Dehon

LCN 75 – T.R. Padre Pio

LCN 77 – TELEREGIONE COLOR

LCN 78 – CANALE 7

LCN 82 – LA NUOVA TV

LCN 88 – TELE FOGGIA

LCN 94 – CITTADELLA TV

LCN 99 – FOGGIA TV

Se ti trovi in una delle due zone raggiunte dai multiplex in questione, di Sicilia o Puglia e Basilicata, ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre sul tuo televisore o decoder. In questo modo eviti problemi di segnale e mantieni le frequenze aggiornate all’interno della tua lista canali.