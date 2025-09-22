Digitale Terrestre: le ultime modifiche che riguardano solo alcuni utenti

Continuano gli aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre. In queste ore abbiamo assistito ad ulteriori modifiche che si riflettono nei televisori degli italiani. Questa volta però si tratta di aggiornamenti che coinvolgono solo alcuni utenti e non tutti quelli che attingono all’offerta di intrattenimento nazionale.
Entriamo quindi nel vivo di queste due novità. Prima di tutto scendiamo in Sicilia, al MUX REGIONALE 4 dell’isola, che è stato il protagonista di un aggiornamento interessante. Infatti, come hanno riferito i colleghi di Italia in Digitale, il canale TURISMO TV, disponibile alla LCN 80 del multiplex, ha aggiornato il suo logo.
- LCN 80 – TURISMO TV
- LCN 82 – ANTENNA DEL MEDITERRANEO
- LCN 83 – GS CHANNEL
- LCN 86 – ADN 24
- LCN 88 – PRIMA TV
- LCN 91 – EVENTI TV SICILIA
- LCN 92 – TRADIZIONE TV ITALIA
- LCN 93 – PLAY TV
- LCN 94 – RADIO JUKEBOX TV
- LCN 95 – TV NEWS
- LCN 98 – TELE 90
- LCN 99 – BUSINESS CHANNEL
- LCN 114 – GUSTO TV ITALIA
- LCN 117 – GRANDE ITALIA
- LCN 118 – PALERMO NEWS
- LCN 175 – TV MOTORI
- LCN 176 – VIDEO PALERMO
- LCN 186 – CANALE 8 SOCIALE
- LCN 187 – CIURI CIURI TV
- LCN 189 – CINQUESTELLE
- LCN 191 – EURO TV
- LCN 192 – TRINACRIA TV
- LCN 193 – TELE VAL DI NOTO
- LCN 196 – TV AMICA
- LCN 197 – TV ALFA
- LCN 198 – TV ALFA COMUNITA’
- LCN 210 – TMC TELEMONDO CENTRALE FAMIGLIA
- LCN 211 – MEDIA SUD
- LCN 212 – SOLE SICILIA TV
Il secondo aggiornamento sulla piattaforma digitale terrestre
Per il secondo aggiornamento non dobbiamo salire di molto, ma spostarci figurativamente a est. Infatti, il protagonista è un canale appartenente al MUX LOCALE 1 di Puglia e Basilicata del digitale terrestre. In questo caso CITTADELLA VISUAL RADIO TV, sintonizzabile alla LCN 94, ha cambiato il proprio identificativo in CITTADELLA TV.
- LCN 10 – TELENORBA
- LCN 11 – RADIO NORBA TELEVISION
- LCN 12 – TELE DUE
- LCN 13 – TG NORBA 24
- LCN 14 – ANTENNA SUD
- LCN 15 – TELERAMA
- LCN 16 – TRM H24
- LCN 17 – TELEBARI
- LCN 18 – TELESVEVA
- LCN 19 – Tele Dehon
- LCN 75 – T.R. Padre Pio
- LCN 77 – TELEREGIONE COLOR
- LCN 78 – CANALE 7
- LCN 82 – LA NUOVA TV
- LCN 88 – TELE FOGGIA
- LCN 94 – CITTADELLA TV
- LCN 99 – FOGGIA TV
Se ti trovi in una delle due zone raggiunte dai multiplex in questione, di Sicilia o Puglia e Basilicata, ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre sul tuo televisore o decoder. In questo modo eviti problemi di segnale e mantieni le frequenze aggiornate all’interno della tua lista canali.