Dimagrire senza fatica: Pfizer testa l'alternativa sicura a Ozempic

La difficoltà nel perdere peso è un problema che può riguardare tutti, anche se in misura e con conseguenze diverse. La pillola miracolosa per dimagrire non esiste, ma Pfizer sta sperimentando qualcosa che punta a diventarlo: un farmaco sperimentale, noto con il nome in codice 3944. I risultati di un nuovo studio condotto nei laboratori della Big Pharma stanno restituendo esiti incoraggianti.

Cosa promette il test di Pfizer 3944

La fase 2b dei test ha coinvolto adulti con obesità o sovrappeso non malati di diabete di tipo 2, con un duplice obiettivo: dimostrare l’efficacia di una somministrazione mensile (anziché settimanale come fatto in precedenza) e con dose quattro volte superiore senza rischi per la sicurezza. È pensato per agire in modo simile a quello di un ormone che regola il meccanismo della fame e il metabolismo. Il progetto è stato acquisito insieme alla compagnia biotech Metsera che ne ha iniziato lo sviluppo. L’assunzione avviene tramite iniezione sottocutanea.

Rimandiamo al comunicato ufficiale (link a fondo articolo) per ulteriori dettagli tecnici e medici. Se confermato, potrebbe diventare un’alternativa a metodi come Ozempic e Wegovy, che grazie anche al clamore mediatico e sui social hanno fatto registrare una forte diffusione nell’ultimo periodo. In particolare, il primo dei due è ritenuto responsabile del rapido dimagrimento di alcuni VIP.

Il grafico qui sopra mostra il volume di ricerche online registrato da Google Trends per il termine ozempic , negli ultimi cinque anni e a livello mondiale. Alcune query associate sono wegovy , mounjaro (un altro farmaco iniettabile), ozempic cost e ozempic price . Appare evidente che l’interesse è rivolto non solo alla ricerca di informazioni sull’attività di queste sostanze e sui rischi associati, ma anche su come trovarle senza passare da una regolare prescrizione medica.

È un problema noto da tempo. Già più di due anni fa, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha diramato un bollettino con cui avvertiva della circolazione di prodotti falsificati, immessi sul mercato tramite canali illegali proprio per far fronte a una domanda in forte crescita.