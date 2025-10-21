Dimentica il roaming in viaggio: la eSIM di Saily ti tiene connesso ovunque senza sorprese

Saily è la piattaforma di eSIM che ti permette di dimenticare finalmente il problema del roaming quando viaggi all’estero, specie fuori dai confini dell’Unione Europea. Con questa SIM virtuale potrai infatti attivare piani flessibili per oltre 190 paesi, con costi chiari sin dall’inizio e senza sorprese. Per cominciare, ti basta scaricare l’app.

Sviluppato dal team di NordSecurity, la stessa azienda dietro NordVPN, la VPN più famosa al mondo, capisci subito che si tratta di una garanzia di totale affidabilità, sicurezza e velocità.

Potrai scegliere tra piani dati locali, regionali o globali a seconda delle tue esigenze, sia se si tratti di viaggi di pochi giorni, sia se ti sposti regolarmente per lavoro. L’attivazione è immediata: ti basta scaricare il profilo eSIM per essere subito online al tuo arrivo.

Puoi contare come detto su una copertura globale in oltre 190 paesi, con piani trasparenti in cui paghi solo i dati che scegli, senza costi nascosti o sorprese in bolletta. La maggior parte degli smartphone di ultima generazione supporta le eSIM, quindi non dovresti avere problemi in tal senso.

Altro aspetto interessante prima di chiudere: puoi avere più profili eSIM sullo stesso dispositivo, passando da un piano all’altro in base al Paese in cui ti trovi. Utile quindi se il tuo viaggio preveda spostamenti su più paesi e non vuoi perdere tempo a cambiare e a pensare a un nuovo piano ogni volta.

Non ti rimane che scaricare l’appe cominciare a pianificare il tuo viaggio senza pensare al roaming.