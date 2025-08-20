Dimentica il roaming: scopri la eSIM di Saily per viaggiare senza pensieri

Viaggiare all’estero non dovrebbe includere lo stress del roaming: è qui che entra in gioco Saily, l’eSIM intelligente che ti fa dimenticare ogni complicazione.

Addio costi extra di roaming

Con Saily, niente più bollette salate al ritorno: l’eSIM offre tariffe dati chiare e prefissate, sia per singole destinazioni sia per piani regionali e globali. Tra le opzioni, trovi soluzioni a partire da 1 GB per una settimana fino a 100 GB validi fino a sei mesi. Inoltre, attualmente è disponibile una promozione estiva con 5 % di sconto sui piani da 10 GB in su e fino al 5 % di crediti Saily da spendere in futuro.

Come installarla: facile e veloce

iOS : tramite configurazione “One-Click” o manuale con QR code, seguendo la guida passo-passo

Android: si può installare con un solo clic o manualmente, se necessario; l’app configura automaticamente anche l’APN su Android

Poi, attiva il roaming dati sul dispositivo (iOS o Android): e voilà, la tua connessione sarà operativa nel momento giusto

Saily supporta oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. Basta scaricare l’app per iOS o Android, scegliere il piano ideale, installare l’eSIM e… sei pronto: la connessione si attiva automaticamente al momento dell’arrivo. Un ulteriore vantaggio: questa eSIM ti segue ovunque, perché ti permette di aggiungere nuove destinazioni senza dover installare una nuova SIM digitale, risparmiando tempo e fatica. Saily, sviluppata da Nord Security (la casa di NordVPN), mette al primo posto la tua privacy. Include blocco degli annunci, protezione web e modifica della posizione virtuale – tecnologie antivisita e antiphishing integrate senza costi aggiuntivi. L’app invia notifiche quando raggiungi l’80% del consumo dati, per evitare brutte sorprese. Inoltre, l’assistenza chat è disponibile 24/7, via app o email. Prima di partire, verifica la copertura per la tua destinazione e attiva il piano nei tempi giusti: così potrai viaggiare in tranquillità, connesso e protetto.