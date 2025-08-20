 Dimentica il roaming: scopri la eSIM di Saily per viaggiare senza pensieri
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Dimentica il roaming: scopri la eSIM di Saily per viaggiare senza pensieri

Scopri Saily, la eSIM che ti fa dimenticare il roaming. Copertura in oltre 200 paesi, piani dati chiari e sicurezza integrata per viaggiare senza pensieri.
Dimentica il roaming: scopri la eSIM di Saily per viaggiare senza pensieri
Telecomunicazioni
Scopri Saily, la eSIM che ti fa dimenticare il roaming. Copertura in oltre 200 paesi, piani dati chiari e sicurezza integrata per viaggiare senza pensieri.

Viaggiare all’estero non dovrebbe includere lo stress del roaming: è qui che entra in gioco Saily, l’eSIM intelligente che ti fa dimenticare ogni complicazione.

Viaggia con l’eSIM di Saily

Addio costi extra di roaming

Con Saily, niente più bollette salate al ritorno: l’eSIM offre tariffe dati chiare e prefissate, sia per singole destinazioni sia per piani regionali e globali. Tra le opzioni, trovi soluzioni a partire da 1 GB per una settimana fino a 100 GB validi fino a sei mesi. Inoltre, attualmente è disponibile una promozione estiva con 5 % di sconto sui piani da 10 GB in su e fino al 5 % di crediti Saily da spendere in futuro.

Come installarla: facile e veloce

  • iOS: tramite configurazione “One-Click” o manuale con QR code, seguendo la guida passo-passo

  • Android: si può installare con un solo clic o manualmente, se necessario; l’app configura automaticamente anche l’APN su Android

Poi, attiva il roaming dati sul dispositivo (iOS o Android): e voilà, la tua connessione sarà operativa nel momento giusto

Saily supporta oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. Basta scaricare l’app per iOS o Android, scegliere il piano ideale, installare l’eSIM e… sei pronto: la connessione si attiva automaticamente al momento dell’arrivo. Un ulteriore vantaggio: questa eSIM ti segue ovunque, perché ti permette di aggiungere nuove destinazioni senza dover installare una nuova SIM digitale, risparmiando tempo e fatica. Saily, sviluppata da Nord Security (la casa di NordVPN), mette al primo posto la tua privacy. Include blocco degli annunci, protezione web e modifica della posizione virtuale – tecnologie antivisita e antiphishing integrate senza costi aggiuntivi. L’app invia notifiche quando raggiungi l’80% del consumo dati, per evitare brutte sorprese. Inoltre, l’assistenza chat è disponibile 24/7, via app o email. Prima di partire, verifica la copertura per la tua destinazione e attiva il piano nei tempi giusti: così potrai viaggiare in tranquillità, connesso e protetto.

Viaggia con l’eSIM di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Questa offerta Iliad ti fa sognare: 150GB, minuti e SMS a 7,99 euro al mese per sempre

Questa offerta Iliad ti fa sognare: 150GB, minuti e SMS a 7,99 euro al mese per sempre
La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€

La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€
Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi

Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi
Telemarketing: primo blocco attivo dal 19 agosto

Telemarketing: primo blocco attivo dal 19 agosto
Questa offerta Iliad ti fa sognare: 150GB, minuti e SMS a 7,99 euro al mese per sempre

Questa offerta Iliad ti fa sognare: 150GB, minuti e SMS a 7,99 euro al mese per sempre
La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€

La soluzione definitiva al roaming costoso: prova Saily eSIM a partire d soli 2€
Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi

Lyca Mobile: l'offerta con giga da SBALLO che ti regala due mesi
Telemarketing: primo blocco attivo dal 19 agosto

Telemarketing: primo blocco attivo dal 19 agosto
Roberta Bonori
Pubblicato il
20 ago 2025
Link copiato negli appunti