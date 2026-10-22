Diritti dei passeggeri: nuove norme approvate dal Parlamento UE

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme per rafforzare i diritti dei passeggeri. Riguardano in particolare i rimborsi degli biglietti aerei, la tutela dei passeggeri vulnerabili e i poteri delle autorità nazionali di controllo. All’inizio di luglio sono state aggiornate le norme specifiche per i passeggeri aerei.

Modulo standard per i rimborsi

La revisione delle norme è stata approvata con 652 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni. Recepisce la proposta della Commissione europea di fine novembre 2023 per rafforzare la tutela dei diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto, tra cui aereo, treno, nave, autobus o pullman (attualmente sono circa 13 miliardi di viaggi all’anno).

Le nuove norme chiariscono innanzitutto le regole sui rimborsi in caso di cancellazione dei voli prenotati tramite un intermediario, come agenzia di viaggi o piattaforma di prenotazione online. I passeggeri avranno diritto al rimborso integrale, comprese le eventuali commissioni di intermediazione, entro 14 giorni. La compagnia aerea dovrà trasferire l’importo del biglietto all’intermediario entro un massimo di sette giorni, che dispone poi di altri sette giorni per versarlo al passeggero. Gli intermediari dovranno informare i passeggeri, al momento della prenotazione, sulle modalità di rimborso applicabili.

I passeggeri potranno presentare le richieste di rimborso e compensazione utilizzando moduli standardizzati oppure un modulo equivalente fornito dalle compagnie. I moduli comuni saranno disponibili sul sito web della Commissione europea, in tutte le lingue e per tutti i tipi di viaggio.

Le nuove norme rafforzano inoltre i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, consentendo a un accompagnatore di viaggiare gratuitamente in aereo quando la sua presenza è necessaria, come già previsto per gli spostamenti in autobus, treno o nave.

Le autorità nazionali avranno maggiori poteri per indagare su possibili violazioni dei diritti dei passeggeri. Potranno avviare di propria iniziativa verifiche, ispezioni o audizioni delle compagnie, senza dover attendere la presentazione di reclami da parte dei passeggeri.

Le nuove norme dovranno ora essere approvate dal Consiglio e successivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Verranno applicate a partire dal 23 ottobre 2027, insieme al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.