Diritti TV calcio, La7 si aggiudica i migliori match del campionato saudita

Mentre continua l’attesa per scoprire i dettagli sulla spartizione dei diritti TV della Serie A, per i quali finora abbiamo visto solamente fumate nere a causa del mancato raggiungimento di accordi tra Lega, DAZN, Sky e Mediaset, La7 si aggiudica i diritti per il campionato saudita. La Saudi Pro League, o Roshn Saudi League, è passata da Sportitalia alla emittente di Urbano Cairo, che trasmetterà in chiaro i migliori match della stagione e fornirà contenuti editoriali dedicati.

La7 trasmetterà gratuitamente Cristiano Ronaldo (e non solo)

Il campionato dell’Arabia Saudita ha acquisito appeal a livello internazionale in seguito alla recente ondata di acquisti da parte delle squadre locali. Dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo abbiamo visto Karim Benzema, Ngolo Kanté, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Sadio Mané tra le tante stelle del pallone interessate all’ambiente medio-orientale, complici le succosissime offerte da parte dei ricchi presidenti delle compagini nazionali.

Sportitalia l’anno scorso seguì proprio l’onda di CR7, cercando il colpaccio spendendo circa 30.000 euro per metà stagione con due partite in chiaro. Michele Criscitiello non ha però voluto dedicare più di 70.000 euro per i diritti TV di quest’anno, complice lo scarso successo visto dopo le prime partite di Cristiano Ronaldo. Il calo dell’audience non ha convinto Sportitalia, che dunque ha lasciato campo libero a La7.

L’emittente di Urbano Cairo, quindi, ha offerto 450.000 euro circa per un accordo biennale che permetterà a La7 di trasmettere le migliori partite della stagione in simulcast, in chiaro e sul sito ufficiale del canale televisivo. Si tratterà di un successo o di una scommessa persa in partenza? Il notevole numero di superstar giunte in Arabia Saudita fa ben sperare La7 ma, dati gli orari in conflitto con la Serie A, sarà interessante vedere le performance della Saudi Pro League nel Belpaese.