Diritti TV calcio: Serie C su Sky e NOW fino 2025

In attesa del verdetto definitivo per i diritti TV della Serie A, che molto probabilmente arriverà a settembre per definire le stagioni calcistiche fino al 2029, arriva una conferma importante per Sky e per coloro che seguono la Serie C. La Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) ha infatti confermato che sarà Sky Italia a detenere la licenza per trasmettere le partite della Serie C per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025.

Sky si aggiudica la Serie C

A confermare questa notizia è stata la stessa Lega Pro, con le parole del presidente Matteo Marani: “Siamo felici che Lega Pro sia con Sky e NOW nei prossimi due anni, il comitato esecutivo dei club ha deciso di sposare un progetto innovativo e moderno. Siamo orgogliosi e molto soddisfatti del risultato raggiunto, che contribuisce a far crescere la Serie C ampliandone ulteriormente la visibilità”.

Complessivamente si parla di dieci mesi di match in diretta, per oltre 1.200 partite tra regular season, playoff, Coppa Italia e Supercoppa, in televisione su Sky e in streaming su NOW.

Ancora non sono noti i pacchetti di abbonamenti disponibili per seguire le partite di Serie C, ma Sky si affretterà dato che la Serie C 2023/24 inizierà il 3 settembre 2023. A tale proposito, ricordiamo l’attuale composizione dei gironi:

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana Erminio, L.R. Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina e Virtus Verona;

Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana Erminio, L.R. Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina e Virtus Verona; Girone B : Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro;

: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro; Girone C: Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris e Virtus Francavilla.

Nel girone C resta uno slot vuoto, in attesa dei ripescaggi.