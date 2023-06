Diritti TV Serie A, da 2024-25 necessari 3 abbonamenti?

I diritti TV della Serie A devono essere ancora spartiti tra i principali candidati alla trasmissione in streaming del massimo campionato di calcio in Italia. L’ultima assemblea del 16 maggio della Lega Serie A ha visto l’approvazione del bando per le prossime cinque stagioni e, in seguito, l’amministratore delegato Luigi De Siervo ha discusso in merito al valore minimo delle offerte, pari a 1,2 miliardi di euro per tre anni di diritti. Il “bando matrioska” potrebbe rivelarsi così dall’accesso difficile per gli spettatori, che forse dovranno affidarsi addirittura a tre abbonamenti.

Tre abbonamenti per vedere la Serie A?

Stando a quanto ripreso anche da TV Digital Divide, la gara per i diritti della Serie A dalla stagione 2024-2025 in avanti potrebbe richiedere ai consumatori l’acquisto di un massimo di tre abbonamenti. Per quale ragione? Anzitutto, l’Antitrust ha suggerito alla Lega di evitare la vendita in esclusiva per agevolare la concorrenza e cercare maggiore competizione.

Al contrario, però, La Lega vuole assicurarsi incassi corposi, adottando uno schema intricato di combinazioni di offerte.

Ad esempio, si parla di co-esclusive parziali e totali tra DAZN e Sky – gli operatori che molto probabilmente si spartiranno la posta in gioco – , fino a pacchetti con una partita in chiaro a giornata, passando per la spartizione dei match tra DAZN, Sky e un terzo provider non specificato, con Amazon in prima linea per arricchire la sua offerta sportiva in Italia.

Il 14 giugno sarà la data limite per i broadcaster: entro tale giornata dovranno presentare le loro offerte, cercando di convincere la Lega Serie A. In caso di mancato successo della prima trattativa, si apriranno fasi successive con un intermediario indipendente. Infine, in caso di fallimento, si punterà lo sguardo al canale TV della Serie A. È chiaro che per i consumatori non saranno stagioni facili.