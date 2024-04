Playoff Nba, Celtics-Heat: dove vederla in diretta TV

Questa notte, all’1:00 ora italiana, è in programma gara-2 del primo turno dei playoff NBA tra Celtics e Heat, che si sfidano nella postseason per la quarta volta negli ultimi cinque anni. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport NBA (canale 209) per tutti gli abbonati.

Dove vedere gara-2 tra Celtics e Heat in diretta TV (playoff NBA)

Gara-2 della sfida playoff Celtics-Heat sarà visibile in diretta TV su Sky Sport NBA, canale 209, di Sky tra la notte di mercoledì 24 e giovedì 25 aprile all’1:00.

Per vederla occorre avere attivo un abbonamento al pacchetto Sky Sport: per risparmiare, puoi aderire alla promozione Prova Sky Q, che con soli 9 euro una tantum (pagamento unico) consente di avere accesso all’intera programmazione di Sky (Sky TV, Sky Sport, Sky Cinema) e a tutto il catalogo di Netflix per 30 giorni.

I favori del pronostico sono tutti per i padroni di casa, mai come quest’anno superiori a Miami. Dopo la vittoria in gara-1, Tatum e compagni vorranno confermare il vantaggio del fattore campo anche nella partita di stasera, per poi andare a chiudere la serie già in Florida nei successivi due incontri. A Boston sono i primi a crederci, mentre Miami orfana della stella Jimmy Butler sembra abbia alzato già bandiera bianca.