Disco C bloccato su Windows 11, come risolvere il bug

Il disco C non si apre. Le app non funzionano. Le funzionalità di base di Windows 11 non rispondono. Chi possiede un PC Samsung e ha installato gli ultimi aggiornamenti, potrebbe essere tra le vittime di un bug che rende il disco di sistema inaccessibile. Microsoft ha attribuito la colpa a un conflitto con il software Samsung preinstallato. Adesso ha pubblicato una guida ufficiale per risolvere il problema. Non è semplicissima, ma funziona.

Windows 11: come risolvere il bug del disco C inaccessibile sui PC Samsung

Il colpevole è il software Samsung, nello specifico Samsung Galaxy Connect e Samsung Continuity Service, che su certi modelli di laptop Samsung interferisce con i permessi del disco C dopo gli aggiornamenti recenti di Windows 11. Il risultato è che il sistema operativo perde l’accesso al proprio disco principale, con effetti a catena su tutto il resto.

Il primo passaggio è disinstallare il software problematico, basta andare in Impostazioni > App > App installate e rimuovere Samsung Galaxy Connect e/o Samsung Continuity Service. Riavviare il computer.

Poi bisogna aggiungere i permessi temporanei al disco C. Cliccare con il tasto destro sul disco C, selezionare Proprietà, poi Sicurezza > Avanzate. Cliccare su “Cambia” accanto a Proprietario, digitare “Everyone” e confermare. Tornare in Sicurezza > Avanzate, cliccare Modifica, poi Aggiungere, digitare “Everyone” e confermare eventuali avvisi.

Il passaggio finale ripristina i permessi originali. Aprire il Blocco note e incollare questo script:

icacls c:\ /grant BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)

icacls c:\ /grant “NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)”

icacls c:\ /grant BUILTIN\Users:(OI)(CI)(RX)

icacls c:\ /grant “NT AUTHORITY\Authenticated Users:(OI)(CI)(IO)(M)”

icacls c:\ /grant “NT AUTHORITY\Authenticated Users:(AD)”

icacls c:\ /setowner “NT Service\TrustedInstaller”

icacls c:\ /remove everyone

pause

Salvare il file come RestoreAccess.txt, poi cambiare l’estensione in .bat. Cliccare con il tasto destro sul file e selezionare “Esegui come amministratore.” Riavviare il computer.

Per chi preferisce non avventurarsi

Per chi non se la sente di modificare i permessi di sistema e lanciare script da riga di comando, e sono in molti, può contattare il supporto Samsung. L’articolo completo è sul sito Microsoft. Detto questo, nel 2026, un aggiornamento Windows non dovrebbe rendere inaccessibile il disco di sistema a causa di un software preinstallato dal produttore. Se capita è perché nessuno ha ancora deciso che vale la pena risolvere il problema alla radice.