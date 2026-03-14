Windows 11 25H2: bug impedisce accesso all'unità C:

Anche l’aggiornamento KB5077181 per Windows 11 25H2/24H2 inizia a creare problemi agli utenti. Microsoft non ha però detto nulla su quelli segnalati a metà febbraio. L’azienda di Redmond ha invece confermato un bug piuttosto grave che interessa principalmente i notebook Samsung. Alcuni utenti hanno inoltre evidenziato problemi con l’update di marzo.

Accesso negato all’unità C:

Microsoft scrive che il problema si verifica principalmente su alcuni dispositivi Samsung, tra cui il Galaxy Book 4, dopo aver installato l’aggiornamento KB5077181 e successivi di Windows 11 25H2/24H2. Le segnalazioni sono arrivate da vari paesi, inclusi Brasile, Portogallo, Corea del Sud e India, ma non sembra un bug globale.

Quando l’utente clicca sull’unità C: (quella in cui è installato il sistema operativo) viene mostrato l’errore “C:\ non è accessibile – Accesso negato“. Ciò impedisce l’accesso ai file e blocca l’avvio di alcune applicazioni, tra cui Outlook, app di Office, browser web, utilità di sistema e Assistenza rapida.

Microsoft aggiunge che

I dispositivi interessati riscontrano il problema quando gli utenti eseguono azioni comuni, come l’accesso ai file, l’avvio di applicazioni o l’esecuzione di attività amministrative, che non richiedono alcuna azione specifica da parte dell’utente al di là delle operazioni di routine. In alcuni casi, gli utenti non sono inoltre in grado di elevare i privilegi, disinstallare gli aggiornamenti o raccogliere i registri a causa di errori di autorizzazione.

In base alle prime indagini sembra che il bug sia correlato all’applicazione Samsung Share, ma la causa principale non è stata ancora completamente accertata.

Microsoft e Samsung sono in contatto per identificare la causa e fornire una soluzione. Un utente su Reddit ha suggerito di cambiare la proprietà dell’unità C:, ma questa azione indebolisce le protezioni del sistema operativo. Forse è meglio disinstallare l’aggiornamento KB5077181 in attesa del fix ufficiale.

Problemi anche con KB5079473

Diversi utenti su Reddit hanno segnalato problemi anche con l’aggiornamento KB5079473 di marzo, tra cui l’impossibilità di completare l’installazione, schermata nere o blu, riavvii continui e glitch grafici. Al momento non ci sono conferme da Microsoft.