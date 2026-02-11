Windows 11 KB5077181 è qui: le novità per 25H2 e 24H2

Siamo giunti all’appuntamento con il secondo Patch Tuesday del 2026 e Windows 11 riceve l’aggiornamento cumulativo KB5077181. È un update obbligatorio che interviene sulla sicurezza del sistema operativo, ma non solo: non mancano le nuove funzionalità. Con l’installazione, la versione 25H2 passa alla build 26200.7840 e la precedente 24H2 alla build 26100.7840. La speranza è che non ci siano problemi, dopo il disastro combinato a gennaio con il pacchetto KB5074109.

Le novità di KB5077181 per Windows 11

La procedura da seguire per scaricarlo subito è la stessa di sempre: aprire l’utility Windows Update, controllarne la disponibilità e dare il via al download. In alternativa ci sono i file .msu caricati da Microsoft sul portale Update Catalog, tutti sopra i 4 GB poiché contengono i modelli AI da eseguire in locale. Senza uno di questi metodi, il PC procederà in autonomia entro pochi giorni.

Concentriamoci su quanto introdotto, già visto in anteprima con l’arrivo del pacchetto KB5074105 a fine gennaio. Uno dei cambiamenti più interessanti riguarda la funzionalità Riprendi. Ispirata a Handoff di Apple, permette di proseguire sul computer un’attività iniziata su un dispositivo Android. Può essere attivata o disattivata all’interno delle Impostazioni, alla voce App. All’interno del Task Manager (Gestione attività) è identificata dal processo CrossDeviceResume.exe . Non è una novità assoluta, c’è da tempo, ma fino a oggi ha permesso di sincronizzare solo i file caricati su OneDrive: ora la compatibilità si estende a servizi e applicazioni di terze parti come Spotify e alcuni browser. L’elenco degli smartphone supportati include quelli dei brand Samsung, HONOR, vivo, Xiaomi e OPPO.

KB5077181 porta con sé anche un miglioramento che farà piacere ai musicisti, legato alla gestione della tecnologia MIDI. Si registrano passi in avanti per la compatibilità e per la possibilità di far utilizzare lo stesso dispositivo (solitamente uno strumento) a più app in contemporanea.

C’è poi il Controllo intelligente delle app (Smart App Control) che blocca l’esecuzione di applicazioni non autorizzate. Per trovarlo bisogna aprire il menu Start, poi Sicurezza di Windows e infine andare alla voce Controllo delle app e del browser. Come visibile nello screenshot qui sotto, se sul PC non è stata eseguita un’installazione pulita di W11 da tempo, non è possibile attivarlo. KB5077181 elimina questa limitazione, permettendo di abilitarlo o disabilitarlo liberamente in qualsiasi momento.

Prosegue poi la distribuzione della novità che porta il restyling del menu Start e l’icona colorata della batteria su più PC e la scheda Informazioni sul dispositivo nella Home delle Impostazioni (rollout graduale). A questo si aggiunge l’immancabile elenco di bugfix, uno dei quali corregge la comparsa di schermate nere sui computer con schede NVIDIA.

Per quanto riguarda la sicurezza, in questo Patch Tuesday di febbraio, Microsoft è intervenuta su un totale pari a 58 vulnerabilità, 6 delle quali identificate come 0-day.