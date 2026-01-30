Windows 11 25H2: novità e bug dell'update KB5074105

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5074105 per Windows 11 25H2/24H2. Include tutte le novità della versione preliminare distribuita nel canale Release Preview del programma Insider il 27 gennaio. Essendo un update opzionale è possibile evitare l’installazione, considerando che sono già stati segnalati alcuni bug.

Novità e bug nell’aggiornamento KB5074105

L’aggiornamento KB5074105 porta il numero di build a 26200.7705 su Windows 11 25H2 e a 26100.7705 su Windows 11 24H2. Come detto è opzionale, quindi deve essere scaricato manualmente, a meno che non venga attivata l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili“. Le nuove funzionalità e i miglioramenti verranno inclusi nell’update obbligatorio del 10 febbraio, insieme alle patch di sicurezza.

Una novità riguarda i Copilot+ PC. L’agente AI che esegue automaticamente alcune azioni nelle impostazioni è ora disponibile in altre lingue: italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, coreano, giapponese, hindi e cinese semplificato. L’aggiornamento include i modelli AI per l’esecuzione locale. Ecco perché la dimensione supera i 4 GB (anche sui PC senza NPU).

Le altre novità sono per tutti i computer. Gli utenti possono utilizzare la funzionalità Cross-Device Resume per proseguire su PC le attività iniziate su smartphone Android, ad esempio riproduzione con Spotify, l’uso di Word, Excel o PowerPoint e la navigazione web. Con gli smartphone Android di HONOR, OPPO, Samsung, Vivo e Xiaomi è possibile riprendere i file online aperti nell’app Microsoft 365 Copilot.

Solo negli Stati Uniti è visibile la nuova scheda Dispositivo nella home page delle Impostazioni. Mostra le specifiche principali del PC e i dettagli sull’uso. Gli utenti possono inoltre attivare/disattivare la funzionalità Smart App Control senza l’obbligo dell’installazione pulita. Windows Hello supporta invece i lettori di impronte digitali esterni.

L’aggiornamento include fix per diversi bug. Purtroppo ha introdotto nuovi problemi. Un utente ha segnalato che la webcam del suo notebook Acer non funziona più. Un altro utente ha notato la scomparsa dell’orologio (widget) sul lock screen. È stata inoltre segnalata una certa lentezza nel caricamento della barra delle applicazioni.

Microsoft non ha confermato questi nuovi bug, ma si può senza dubbio affermare che gennaio è stato un mese disastroso, considerati i numerosi problemi causati dall’aggiornamento KB5074109. Fortunatamente l’azienda di Redmond ha deciso di ascoltare gli utenti (sono oltre un miliardo) e puntare sul miglioramento di Windows 11 in termini di prestazioni e affidabilità.