 Windows 11 25H2: novità del prossimo aggiornamento
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows 11 25H2: novità del prossimo aggiornamento

Microsoft ha rilasciato due build per Windows 11 25H2 e 24H2 con novità che dovrebbero essere incluse nel prossimo aggiornamento del 10 febbraio.
Windows 11 25H2: novità del prossimo aggiornamento
Informatica Sistemi operativi
Microsoft ha rilasciato due build per Windows 11 25H2 e 24H2 con novità che dovrebbero essere incluse nel prossimo aggiornamento del 10 febbraio.
Google AI Studio

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26200.7701 (KB5074105) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Ci sono diverse funzionalità per tutti i PC e una esclusiva per i Copilot+ PC. Le stesse novità sono presenti nella build 26100.7701 di Windows 11 24H2. Verranno sicuramente incluse nel prossimo aggiornamento cumulativo del 10 febbraio per tutti gli utenti.

Novità delle nuove build

Il canale Release Preview è quello relativo alle build più “stabili”, ovvero quelle che hanno superato i test di affidabilità e quindi dovrebbero avere meno bug. La prima novità inclusa è il supporto per altre lingue (italiano, tedesco, portoghese, spagnolo, coreano, giapponese, cinese e hindi) dell’agente AI nelle Impostazioni per i Copilot+ PC.

Le altre funzionalità sono disponibili su tutti i PC. Il Cross-Device Resume consente di riprendere le attività iniziate su smartphone Android, ad esempio la riproduzione musicale con Spotify, la navigazione web o la visualizzazione di file Word, Excel e PowerPoint. Microsoft ha inoltre aggiunto il supporto per MIDI 0 e MIDI 2.0.

Nella home page delle Impostazioni è presente ora una card Device che mostra le specifiche principali del PC. La funzionalità Smart App Control può essere attivata/disattivata senza effettuare un’installazione pulita. Windows Hello supporta invece i lettori di impronte digitali esterni.

Le due build includono anche miglioramenti per tre funzionalità di accessibilità (Assistente vocale, Accesso vocale e Digitazione vocale). Sono inclusi ovviamente diversi bug fix.

Microsoft ha rilasciato anche le build 26220.7670 (KB5074169) nel canale Beta di Windows 11 25H2 e 26300.7674 (KB5074170) nel canale Dev. Quest’ultima potrebbe essere la prima build per Windows 11 26H2.

Le icone delle app nel menu Start di Windows 11 25H2 sono automaticamente organizzate in categorie. Non è tuttavia possibile spostare le icone da una categoria all’altra o cambiare il nome delle categorie. Microsoft ha ricevuto diverse richieste dagli utenti, quindi potrebbe introdurre questi cambiamenti in futuro.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 28 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11 26H2: prepariamoci a cambiamenti importanti e bug

Windows 11 26H2: prepariamoci a cambiamenti importanti e bug
DMA: Google deve garantire l'interoperabilità AI

DMA: Google deve garantire l'interoperabilità AI
Primo update del 2026 per CachyOS (Arch Linux)

Primo update del 2026 per CachyOS (Arch Linux)
Windows 11 KB5074109: aggiornamento peggiore di sempre?

Windows 11 KB5074109: aggiornamento peggiore di sempre?
Windows 11 26H2: prepariamoci a cambiamenti importanti e bug

Windows 11 26H2: prepariamoci a cambiamenti importanti e bug
DMA: Google deve garantire l'interoperabilità AI

DMA: Google deve garantire l'interoperabilità AI
Primo update del 2026 per CachyOS (Arch Linux)

Primo update del 2026 per CachyOS (Arch Linux)
Windows 11 KB5074109: aggiornamento peggiore di sempre?

Windows 11 KB5074109: aggiornamento peggiore di sempre?
Luca Colantuoni
Pubblicato il
28 gen 2026
Link copiato negli appunti