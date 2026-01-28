Windows 11 25H2: novità del prossimo aggiornamento

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26200.7701 (KB5074105) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Ci sono diverse funzionalità per tutti i PC e una esclusiva per i Copilot+ PC. Le stesse novità sono presenti nella build 26100.7701 di Windows 11 24H2. Verranno sicuramente incluse nel prossimo aggiornamento cumulativo del 10 febbraio per tutti gli utenti.

Novità delle nuove build

Il canale Release Preview è quello relativo alle build più “stabili”, ovvero quelle che hanno superato i test di affidabilità e quindi dovrebbero avere meno bug. La prima novità inclusa è il supporto per altre lingue (italiano, tedesco, portoghese, spagnolo, coreano, giapponese, cinese e hindi) dell’agente AI nelle Impostazioni per i Copilot+ PC.

Le altre funzionalità sono disponibili su tutti i PC. Il Cross-Device Resume consente di riprendere le attività iniziate su smartphone Android, ad esempio la riproduzione musicale con Spotify, la navigazione web o la visualizzazione di file Word, Excel e PowerPoint. Microsoft ha inoltre aggiunto il supporto per MIDI 0 e MIDI 2.0.

Nella home page delle Impostazioni è presente ora una card Device che mostra le specifiche principali del PC. La funzionalità Smart App Control può essere attivata/disattivata senza effettuare un’installazione pulita. Windows Hello supporta invece i lettori di impronte digitali esterni.

Le due build includono anche miglioramenti per tre funzionalità di accessibilità (Assistente vocale, Accesso vocale e Digitazione vocale). Sono inclusi ovviamente diversi bug fix.

Microsoft ha rilasciato anche le build 26220.7670 (KB5074169) nel canale Beta di Windows 11 25H2 e 26300.7674 (KB5074170) nel canale Dev. Quest’ultima potrebbe essere la prima build per Windows 11 26H2.

Le icone delle app nel menu Start di Windows 11 25H2 sono automaticamente organizzate in categorie. Non è tuttavia possibile spostare le icone da una categoria all’altra o cambiare il nome delle categorie. Microsoft ha ricevuto diverse richieste dagli utenti, quindi potrebbe introdurre questi cambiamenti in futuro.