Windows 11: Microsoft conferma bug che impedisce il boot

L’aggiornamento KB5074109 per Windows 11 25H2/24H2 è probabilmente il peggiore di sempre. Gli utenti hanno segnalato diversi bug, per alcuni dei quali è già disponibile il fix. Quello più recente impedisce l’avvio del PC. Microsoft ha confermato il problema, spiegato il motivo e promesso una soluzione preventiva.

Bug solo sui PC commerciali

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5074109 per Windows 11 25H2/24H2 potrebbe essere impossibile avviare il PC. Gli utenti vedranno una schermata nera con l’errore UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (Stop Code 0xED) e l’invito ad effettuare il ripristino con il Windows Recovery Environment. Se non funziona è necessaria l’installazione pulita del sistema operativo tramite immagine ISO (verranno quindi cancellati tutti i dati).

Il messaggio di errore indica la corruzione del file system, il danneggiamento del BIOS o un problema hardware. Microsoft aveva avviato un’indagine e oggi ha fornito ulteriori dettagli. L’azienda di Redmond ha innanzitutto confermato che il bug è stato introdotto dall’aggiornamento KB5074109 del 13 gennaio, quindi non da driver o software di terze parti. Ha inoltre specificato che riguarda solo alcuni PC commerciali (non consumer).

L’impossibilità di avviare il computer è dovuta allo stato inconsistente conseguente alla mancata installazione dell’aggiornamento di dicembre 2025. Quando gli utenti hanno installato l’update KB5074109 sono stati modificati alcuni componenti a basso livello di Windows 11 e l’avvio è fallito. Microsoft ha così spiegato il problema:

Il tentativo di installare gli aggiornamenti di Windows in questo stato anomalo potrebbe impedire l’avvio del dispositivo. Stiamo lavorando a una soluzione parziale che impedirà ad altri dispositivi di generare una situazione di mancato avvio se tentano di installare un aggiornamento in questo stato anomalo. Tuttavia, questa soluzione parziale non impedirà in primo luogo che i dispositivi si trovino in questo stato anomalo, né riparerà i dispositivi che sono già impossibilitati ad avviarsi. Continuiamo a indagare sulle cause per cui questi dispositivi non riescono a installare gli aggiornamenti di Windows o potenzialmente si trovano in questo stato anomalo.

In breve, il fix parziale sarà preventivo. Eviterà che possa verificarsi il blocco dei PC in futuro. Per quelli già in crash non c’è nessuna alternativa al ripristino o all’installazione pulita.