Ci risiamo: problemi anche per Windows 11 KB5077181

Ormai, pare che a ogni Patch Tuesday di Microsoft debba seguire una via crucis, almeno per gli utenti di Windows 11. Dopo il disastro combinato a gennaio, la speranza era che le cose potessero andare diversamente questo mese, ma i primi segnali non sono incoraggianti. Questa settimana è arrivato l’aggiornamento KB5077181 per le versioni 25H2 e 24H2 del sistema operativo, meno di 48 ore dopo ecco i puntualissimi feedback relativi ai problemi riscontrati dopo l’installazione.

Windows 11 KB5077181, segnalati i primi problemi

Gli utenti ne discutono sulle pagine del portale ufficiale Learn (link a fondo articolo). C’è chi lamenta la comparsa di un bug che impedisce il funzionamento del Wi-Fi mostrando un errore DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e chi racconta di aver dovuto cancellare tutto, ripristinando completamente la piattaforma. Altri report sono relativi a crash nell’esecuzione dei programmi, a bootloop e alla comparsa di schermate per l’autenticazione che non portano da nessuna parte.

Si tratta di problemi che Microsoft non ha ancora riconosciuto in via ufficiale, come si legge nel changelog. E che con tutta probabilità non potranno essere risolti in tempi brevi. Potrebbe arrivare un aggiornamento out-of-band come accaduto il mese scorso, distribuito fuori dal normale ciclo di sviluppo, ma non si sa quando.

Nel frattempo, se si è vittima di questo ennesimo Patch Tuesday andato male, non rimane altro da fare che cercare di disinstallare il pacchetto e di interromperne il download automatico. Altrimenti, includendo le patch di sicurezza, Windows 11 proverà a farlo alla prima occasione utile. Ecco la procedura da seguire.

Aprire le Impostazioni e selezionare la voce Windows Update ;

e selezionare la voce ; scorrere fino in fondo alla schermata e selezionare Disinstalla gli aggiornamenti ;

; fare click su Disinstalla alla voce Aggiornamento per la sicurezza per Microsoft Windows (KB5077181) ;

alla voce ; confermare con un altro click su Disinstalla e seguire le istruzioni mostrate.