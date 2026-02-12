Ci risiamo: problemi anche per Windows 11 KB5077181

Ormai, pare che a ogni Patch Tuesday di Microsoft debba seguire una via crucis, almeno per gli utenti di Windows 11. Dopo il disastro combinato a gennaio, la speranza era che le cose potessero andare diversamente questo mese, ma i primi segnali non sono incoraggianti. Questa settimana è arrivato l’aggiornamento KB5077181 per le versioni 25H2 e 24H2 del sistema operativo, meno di 48 ore dopo ecco i puntualissimi feedback relativi ai problemi riscontrati dopo l’installazione.
Windows 11 KB5077181, segnalati i primi problemi
Gli utenti ne discutono sulle pagine del portale ufficiale Learn (link a fondo articolo). C’è chi lamenta la comparsa di un bug che impedisce il funzionamento del Wi-Fi mostrando un errore DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e chi racconta di aver dovuto cancellare tutto, ripristinando completamente la piattaforma. Altri report sono relativi a crash nell’esecuzione dei programmi, a bootloop e alla comparsa di schermate per l’autenticazione che non portano da nessuna parte.
Si tratta di problemi che Microsoft non ha ancora riconosciuto in via ufficiale, come si legge nel changelog. E che con tutta probabilità non potranno essere risolti in tempi brevi. Potrebbe arrivare un aggiornamento out-of-band come accaduto il mese scorso, distribuito fuori dal normale ciclo di sviluppo, ma non si sa quando.
Nel frattempo, se si è vittima di questo ennesimo Patch Tuesday andato male, non rimane altro da fare che cercare di disinstallare il pacchetto e di interromperne il download automatico. Altrimenti, includendo le patch di sicurezza, Windows 11 proverà a farlo alla prima occasione utile. Ecco la procedura da seguire.
- Aprire le
Impostazionie selezionare la voce
Windows Update;
- scorrere fino in fondo alla schermata e selezionare
Disinstalla gli aggiornamenti;
- fare click su
Disinstallaalla voce
Aggiornamento per la sicurezza per Microsoft Windows (KB5077181);
- confermare con un altro click su
Disinstallae seguire le istruzioni mostrate.
Fatto questo, sempre in Windows Update è possibile sospendere gli aggiornamenti attraverso l’apposita opzione (
Sospendi aggiornamenti). Non resta poi che incrociare le dita, sperando che Microsoft raccolga i feedback e si metta al lavoro per risolvere i problemi.