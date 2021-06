Disco esterno flash 1TB USB-C a meno di 40 euro

Se siete alla ricerca di un HDD esterno, capiente, economico e soprattutto compatto, oggi abbiamo una soluzione davvero interessante da proporvi. Si tratta dell’hard disk ultraportatile HAHHY 1TB, un disco estremamente compatto dotato di USB Type-C.

Hard disk ultraportatile HAHHY USB-C: caratteristiche tecniche

Il prodotto si presenta interessante già nel design. Il box, infatti, è realizzato completamente in alluminio per favorire la dissipazione del calore prodotto. Le dimensioni invece sono davvero sorprendenti: 3,2cm di larghezza per 10cm di lunghezza e 9mm di spessore. Considerando la capacità da ben 1TB risulta un prodotto estremamente comodo e pratico da portare sempre con sé. La ragione è da ricercare nell’utilizzo di memorie, in quanto nella realtà non si tratta di un vero e proprio disco rigido. La periferica sfrutta memorie flash, elettroniche quindi, che tra l’altro rendono il disco anche più duraturo e veloce.

La compatibilità naturalmente è garantita con ogni sistema operativo come Windows, Mac OS, Linux e Android. L’utilizzo di memorie flash permette di raggiungere velocità in lettura fino a 5 volte superiore ed in scrittura raddoppiate rispetto ai tradizionali hard disk magnetici. Comodo, infine, l’indicatore LED per l’alimentazione ed il trasferimento dati così come la funzione autosleep che mette in standby il disco quando non viene utilizzato. Un accessorio semplice, comodo e dalle buone performance, un’alternativa ideale ai tradizionali hard disk esterni.

Il taglio da 1TB è acquistabile su Amazon a soli 39,99 euro nelle colorazioni Argento, Blu, Nero, Oro e Rosso.