Disco fisso esterno da 2 TB in sconto: l'OFFERTA che aspettavi

Approfitta dello sconto su Amazon proposto oggi e fai tuo il disco fisso esterno da 2 TB della gamma Hikvision E30. Al momento, si trova sull’e-commerce al suo prezzo minimo storico. Il fattore di forma è quello compatto da 2,5 pollici, non richiede un’alimentazione dedicata e nella confezione è incluso il cavo di collegamento. Inoltre, il produttore mette a disposizione tre anni di garanzia e il supporto tecnico a vita.

Hikvision E30: HDD esterno da 2 TB in sconto

È compatibile con tutti i sistemi operativi per computer (Windows, macOS, Linux e ChromeOS) oltre che con i televisori, i lettori multimediali e le console da gaming. Grazie all’utilizzo dello standard USB 3.0 garantisce una velocità elevata nel trasferimento dei dati, fino a 120 MB/s. Come si può notare dall’immagine qui sotto, nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con un telaio elettroplaccato che resiste ai graffi e una finitura elegante che assicura al tempo stesso una presa salda. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Oggi in sconto al prezzo finale di soli 70 euro, il disco fisso esterno da 2 TB di Hikvision (modello E30) è un ottimo affare. In questo momento si trova al suo minimo storico, ma non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

La spedizione è curata da Amazon con la consegna gratuita in un solo giorno. In altre parole, se effettui l’ordine adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani senza spese extra. Se non hai bisogno di così tanto spazio, la versione da 1 TB è in sconto a 53 euro.