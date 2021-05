Discord annuncia Stage Discovery e un nuovo logo

Discord festeggia il sesto compleanno con due importanti novità. La prima si chiama Stage Discovery ed è la funzionalità che permette di scoprire gli Stage Channels senza accedere al singolo server. La seconda è invece un restyling estetico, ovvero una versione aggiornata del logo Clyde, rimasto sempre lo stesso fin dalla nascita della piattaforma avvenuta nel 2015.

Discord: Stage Discovery per trovare i canali

Discord è nata come piattaforma di comunicazione per gamer, ma durante la pandemia COVID-19 sono aumentati considerevolmente gli utenti normali (e anche l’interessamento di Microsoft). Ciò ha spinto la software house di San Francisco ad aggiungere una funzionalità ispirata a Clubhouse e denominata Stage Channels. Per accedere agli eventi audio è necessario trovare il server in cui è ospitato il canale.

Ora questa operazione è stata semplificata con Stage Discovery. Gli utenti vedranno una nuova interfaccia con l’elenco degli eventi pubblici attualmente in corso e potranno ascoltare l’audio direttamente dal feed. È ovviamente possibile entrare nella “stanza” ed effettuare l’iscrizione al server che ospita il canale.

La funzionalità sarà disponibile dal 1 giugno. Per accedere al feed degli eventi in corso sarà sufficiente toccare la nuova icona degli Stage Channels nella toolbar principale dell’app o nel menu Home su desktop. In futuro è previsto l’arrivo dei “Ticketed Stage Channels” (gli utenti dovranno pagare un biglietto, come per i Ticketed Spaces di Twitter) e dei Threads per le conversazioni.

In occasione del sesto compleanno, Discord ha aggiornato il logo Clyde, modificato il tipo di carattere del nome e scelto un colore Blurple più chiaro. L’azienda ha inoltre cambiato lo slogan da “Your Place to Talk” a “Imagine a Place“.