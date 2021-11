Discord in controcorrente: niente NFT (per ora)

Il giro d'affari legato agli NFT, letteralmente esploso nel corso di quest'anno, ha spinto molte realtà che operano nei territori online e social a puntarvi nel nome della diversificazione del proprio business e con la volontà di generare profitti. Il discorso non vale però per Discord, che dopo aver preso in considerazione l'ipotesi ha preferito lasciar perdere.

La conferma arriva direttamente dal CEO Jason Citron, attraverso un post affidato a Twitter, per placare i malcontenti manifestati da coloro che nei giorni scorsi avevano reagito alla possibile integrazione di un crypto wallet nel profilo della piattaforma. Non si trattava di un annuncio, bensì di un progetto interno alla community finalizzato a valutare la sperimentazione di nuove funzionalità.

Thanks for all the perspectives everyone. We have no current plans to ship this internal concept. For now we're focused on protecting users from spam, scams and fraud. Web3 has lots of good but also lots of problems we need to work through at our scale. More soon.

— Jason Citron (@jasoncitron) November 11, 2021