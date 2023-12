Discord: grande update su mobile rivoluziona UI

Discord sta ricevendo un importante aggiornamento che rivede quasi interamente l’interfaccia su smartphone per migliorare le interazioni tra giocatori e community. Si tratta di un’altra novità di rilievo dopo i link temporanei per i file introdotti a inizio novembre, utili affinché gli hacker non possano utilizzare di più la piattaforma per distribuire software dannosi.

Ma fino a che punto si estende questo update? Tenetevi forte, poiché si tratta veramente di una patch molto succosa!

Discord si rivoluziona su mobile: ecco come

Nel blog Discord le novità in arrivo vengono scritte molto nel dettaglio e riguardano, anzitutto, l’UI rinnovata con quattro nuove schede di navigazione: “Server”, “Messaggi”, “Notifiche” e “Tu”. Con questo stratagemma ora sarà molto più immediato raggiungere contatti singoli, community o gestire il profilo e le notifiche che abbiamo ricevuto in precedenza.

Discord continuerà a presentare i server nei quali un utente si trova sul lato sinistro dell’app; dunque, la loro selezione non varierà. Nella scheda Messaggi, invece, appariranno tutti i messaggi diretti e le chat di gruppo assieme a un carosello utile a vedere le attività dei propri contatti. In più, alla pagina dei dettagli di una chat privata o di gruppo sarà molto più semplice trovare immagini o video condivisi, collegamenti, pin, il nome di ogni membro e altre informazioni ancora.

L’app ha anche introdotto la possibilità effettuare lo swipe del messaggio per rispondere anziché tenerlo premuto a lungo, e ora i media condivisi in blocco (foto o video che siano) verranno organizzati in stile galleria. La scheda “Notifiche” contiene tutte le menzioni, attività del server, richiese di amicizia e informazioni in evidenza, mentre la sezione “Tu” viene riempita di informazioni sul proprio profilo, tra cui impostazioni ed elenco amici.

Dulcis in fundo, Discord conclude il post affermando che è disponibile il nuovo tema “Midnight” con sfondo completamente nero, e che l’app ora si apre più velocemente del “55% su Android e del 43% su iOS”. Quando potrai scaricare questo update? Da oggi stesso!