Disney+: 5 titoli da vedere con il piano da 6,99 euro per 1 mese

Per gli utenti interessati a un nuovo servizio di video streaming, segnaliamo 5 titoli da non perdere della piattaforma Disney+, disponibile a partire da 6,99 euro al mese senza vincoli con il piano Standard con pubblicità. Al termine di ogni mese si è liberi di scegliere se rinnovare a 6,99 euro oppure disdire senza costi aggiuntivi.
5 titoli da non perdere per i nuovi abbonati Disney+
- I Fantastici 4: Gli Inizi: Dopo essere uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 23 luglio, è ora disponibile in streaming su Disney+ il film I Fantastici 4: Gli Inizi, diretto da Matt Shakman. La pellicola segue le vicende della prima famiglia Marvel in un mondo ispirato agli anni Sessanta.
- Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo: il sequel del film del 2003 ha per protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, dirette da Nisha Ganatra. Il pubblico le ritrova anni dopo aver attraversato una difficile crisi di identità.
- Zootropolis: In attesa che Zootropolis 2 faccia il suo debutto al cinema il prossimo 26 novembre, il catalogo di Disney+ ripropone il primo capitolo del film d’animazione diretto da Byron Howard e Rich Moore, premio Oscar per il miglior film d’animazione nel 2017.
- All’s Fair: un gruppo di avvocate opta per un cambiamento drastico nella loro vita lavorativa, scegliendo di abbandonare lo studio dominato dagli uomini per aprirne uno tutto loro. Il cast stellare vede tra le altre Kim Kardashian e Naomi Watts nei panni delle protagoniste Allura Grant e Liberty Ronson.
- A Very Jonas Christmas Movie: dopo aver chiuso in trionfo il loro ultimo concerto a Londra, i Jonas Brothers non vedono l’ora di tornare a casa per trascorrere le festività di fine anno insieme alle loro rispettive famiglie, ma il rientro negli Stati Uniti sarà più difficile del previsto. Il nuovo film Disney con protagonisti i Jonas Brothers regala al pubblico originali inediti e ospiti famosi.
Pubblicato il 18 nov 2025
