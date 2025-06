Disney+ a 5,99€ al mese: guarda “I segreti dell’oceano” di Attenborough in anteprima

Se ami i documentari che ti lasciano a bocca aperta e il grande intrattenimento a piccoli prezzi, abbiamo una notizia che fa per te: Disney+ è tuo a soli 5,99€ al mese con il Piano Standard con Pubblicità. Sì, hai letto bene. E no, non è uno scherzo!

E per iniziare alla grande? C’è “I segreti dell’oceano”, il nuovo straordinario documentario firmato David Attenborough – una vera immersione (letteralmente) nei misteri delle profondità marine, con immagini spettacolari e racconti che ti faranno viaggiare senza muoverti dal divano.

“I segreti dell’oceano”: un viaggio tra meraviglie e creature sorprendenti

Immagina di esplorare le barriere coralline, i canyon sottomarini e gli abissi più remoti guidato da una delle voci più iconiche della divulgazione scientifica. David Attenborough, con la sua inconfondibile calma e passione, ci porta in un’avventura tra bellezza e fragilità, alla scoperta di un mondo ancora pieno di segreti. Il documentario è un gioiello visivo, adatto a tutta la famiglia e perfetto per chi ama la natura, il mare… o semplicemente vuole prendersi una pausa di meraviglia.

Con il Piano Standard con pubblicità, entri nel mondo magico di Disney+ a un prezzo davvero mini. Ecco cosa ottieni:

Accesso a tutto il catalogo: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

Streaming in qualità Full HD

Possibilità di guardare su due dispositivi contemporaneamente

E sì, un po’ di pubblicità, ma nulla che rovini l’esperienza (giusto il tempo di prepararti i pop corn)

Un’offerta ideale per chi vuole contenuti di qualità, senza sforare il budget. Attivare l’abbonamento a Disney+ è facilissimo: ti basta andare sul sito ufficiale di Disney+, scegliere il Piano Standard con Pubblicità e iniziare a guardare subito. Nessuna spesa imprevista, nessuna scadenza obbligata: sei tu a decidere quanto restare.