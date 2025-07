Disney+ a 5,99€/mese: serie, film e novità da non perdere quest'estate

Hai del tempo libero tra una partenza e l’altra o semplicemente vuoi rilassarti tra le mura di casa con qualcosa di avvincente da guardare? L’estate è il momento perfetto per recuperare i titoli che ti sei perso negli ultimi mesi o per scoprire nuove uscite tutte da gustare.

E se sei alla ricerca di un servizio streaming completo e adatto a tutta la famiglia, Disney+ potrebbe essere la risposta: per solo 5,99€ al mese, puoi accedere a un catalogo ricchissimo, senza pubblicità e con la libertà di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Cosa propone il catalogo di Disney+

Disney+ è molto più di cartoni e fiabe: accanto ai grandi classici dell’animazione, troverai film e serie per tutti i gusti, con contenuti pensati anche per un pubblico più adulto. Dal thriller al fantasy, dalle commedie romantiche alle saghe cult, il ventaglio di proposte è ampio e in continua evoluzione. Gli appassionati Marvel possono immergersi nella nuova serie Ironheart, dedicata a Riri Williams, brillante ingegnera alle prese con la sua eredità tecnologica. Mentre chi non si stanca mai dell’universo di Star Wars potrà scoprire l’ultima stagione di Andor, un intenso prequel di Rogue One.

Ma le sorprese su Disney+ non finiscono qui. Tra i titoli più acclamati troviamo Povere Creature!, film visionario con Emma Stone firmato da Yorgos Lanthimos, e The Menu, una commedia nera ambientata in un ristorante tanto esclusivo quanto inquietante. Se invece preferisci un tono più leggero, c’è Adults, serie comedy ambientata a New York tra le incertezze e i sogni di un gruppo di giovani adulti.

Da segnalare anche il ritorno dei mostri in Zombies 4: l’alba dei vampiri, e per gli amanti delle grandi storie vere, il documentario Titanic: la resurrezione digitale firmato National Geographic, che ricostruisce in dettaglio il naufragio più famoso di sempre. Non manca nemmeno la grande letteratura: Washington Black, miniserie tratta dal romanzo di Esi Edugyan, porta sullo schermo otto episodi intensi e coinvolgenti, con protagonista Ernest Kingsley Jr.