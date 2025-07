Disney+ a luglio 2025: ecco le uscite dei prossimi giorni

Disney+ continua ad arricchire il proprio catalogo con tanti nuovi contenuti, in uscita proprio in questi giorni di luglio. In questo articolo vediamo nel dettaglio quali sono le serie tv, film e speciali protagonisti sulla popolare piattaforma di streaming.

Prima però vogliamo ricordarti che in questo momento l’abbonamento al piano standard di Disney+ è in offerta al prezzo di 5,99€ al mese (con pubblicità incluse).

Disney+: tutte le novità dei prossimi giorni

Dei nuovi contenuti che verranno rilasciati in questi giorni su Disney+, vogliamo segnalarne in particolare due. Il primo esce proprio oggi e si intitola Titanic: La rinascita digitale, un documentario evento da 90 minuti che getta nuova luce sul celebre naufragio del transatlantico, a 113 anni dalla tragedia.

Grazie a sofisticate tecnologie di scansione sottomarina e a una raccolta impressionante di oltre 715.000 immagini, lo speciale ricostruisce in ogni minimo dettaglio una replica digitale in scala reale del Titanic, precisa fin nei singoli rivetti. Un’esperienza visiva senza precedenti, che unisce storia, scienza e tecnologia per raccontare come mai prima d’ora la fine della nave più famosa del mondo.

La seconda proposta del mese è Washington Black, il cui il protagonista è George “Wash” Black, un giovane artista e scienziato la cui vita cambia radicalmente quando parte per un viaggio straordinario a bordo di un misterioso velivolo. Il suo cammino lo porterà ad attraversare paesaggi e continenti: dalle terre americane agli oceani gelati del Nord, passando per le atmosfere gotiche dell’Europa e le distese desertiche africane. Sempre in fuga da un pericoloso inseguitore, Wash dovrà affrontare sfide che metteranno alla prova il suo coraggio e la sua intelligenza. Nel cast spiccano Tom Ellis, Rupert Graves, Iola Evans, Ernest Kingsley Jr. e Sterling K. Brown.

Ecco tutte le uscite di Disney in ordine cronologico:

Titanic: La rinascita digitale (18 luglio 2025)

Zarna Garg: Practical people win (18 luglio 2025)

Bob’s Burgers, stagione 14 (23 luglio 2025)

Washington Black (23 luglio 2025)

Path of the panther (25 luglio 2025)

Uragano Katrina: Corsa contro il tempo (28 luglio 2025)

Miley Cyrus: Something Beautiful (30 luglio 2025)