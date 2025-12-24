Disney+ a Natale? È il momento giusto per attivarlo (senza vincoli annuali)

Per molte famiglie italiane la televisione classica appartiene al passato, e questo – ascolti alla mano – è un dato di fatto. C’è però un rovescio della medaglia: tanti contenuti tra qui scegliere non sempre sono sinonimo di qualità, a maggior ragione se si prende come riferimento un periodo dell’anno importante come quello del Natale.

Ad ogni modo, come ci insegna la vita, le eccezioni esistono. L’eccezione che conferma la regola è Disney+, che non solo offre un catalogo natalizio insuperabile per le altre piattaforme streaming concorrenti, ma è disponibile anche a un costo oltremodo competitivo: 6,99 euro al mese, senza costi extra né vincoli annuali.

I piani Disney+ disponibili

Iniziamo dal piano più economico, Disney+ Standard con pubblicità, il cui costo come detto è pari a 6,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. L’abbonamento in questione propone una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea e la pubblicità durante film e serie televisive.

Se non si digeriscono le interruzioni pubblicitarie, il piano Standard da 10,99 euro al mese o 109,90 euro l’anno rappresenta la scelta ideale: assenza di pubblicità durante la riproduzione dei contenuti presenti in catalogo, opzione Download attiva per guardare film e serie televisive anche offline, oltre che due riproduzioni in contemporanea e qualità video 1080p Full HD.

Il piano Premium è invece quello più completo. A fronte di un costo di 15,99 euro al mese o 159,90 euro l’anno propone una qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni in contemporanea, il supporto all’audio Dolby Atmos, l’assenza di interruzioni pubblicitarie durante la visione dei film o delle serie, più l’opzione Download.

Per concludere, ecco la top 10 dei titoli più visti di oggi:

Mamma ho perso l’aereo (1990) Zootropolis (2016) Mamma ho riperso l’aereo (1992) Il Grinch (2000) Canto di Natale di Topolino (1993) Avatar La Via dell’Acqua (2022) Topolino e la Magia del Natale (1999) Avatar (2009) Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (2023) Taylor Swift The End of an Era (2025)

https://www.youtube.com/watch?v=BLIOMW1FAmg&pp=ygUmdGF5bG9yIHN3aWZ0IHRoZSBlbmQgb2YgYW5kIGVyYSBkaXNuZXk%3D