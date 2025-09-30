 Disney+ a ottobre potrà contare su diverse novità, anche in ambito sportivo
Disney+ a ottobre potrà contare su diverse novità, anche in ambito sportivo

Le principali novità del catalogo Disney+ durante il mese di ottobre 2025: ecco le prossime uscite disponibili.
Film e Serie TV
Con l’inizio di un nuovo mese, i cataloghi delle principali piattaforme streaming si rinnovano con diverse novità. In questo non fa eccezione nemmeno Disney+, che per ottobre ha in serbo numerose nuove uscite, a partire dalla UEFA Women’s Champions League, la competizione europea per club più importante in ambito femminile.

Per vedere Disney+ occorre iscriversi alla piattaforma, sceglie uno dei tre piani disponibili: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Il prezzo parte da 5,99 euro al mese se si sceglie il piano più economico (Standard con pubblicità) e l’unico senza alcun vincolo di sorta.

Le novità del catalogo Disney+ a ottobre 2025

Iniziamo proprio dal debutto della Champions League femminile su Disney+, atteso per il 7 ottobre. Il servizio streaming statunitense trasmetterà tutte le 75 partite della competizione, insieme a contenuti inediti che porteranno gli spettatori direttamente nella quotidianità del torneo più importante per club.

Riflettori accesi anche su La Suerte: Una serie di coincidenze, serie televisiva spagnola che uscirà l’8 ottobre, in cui il destino gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della trama. Tra ironia e malinconia, la nuova serie spagnola si fa apprezzare in questi primi sei episodi che hanno al centro la storia di un tassista non banale.

Due le uscite del 15 ottobre: da una parte To Cook A Bear, serie ambientata nella Svezia di metà Ottocento con protagonisti i misteri che avvolgono un’apparente tranquilla cittadina, dall’altra Murdaugh: Morte in famiglia, in cui vengono rappresentate le vicende legate a una della famiglie più potenti del Sud degli Stati Uniti d’America.

Come ciliegina sulla torta citiamo la finale di Italia’s Got Talent, in programma il 31 ottobre. L’ultima puntata si terrà rigorosamente in diretta e vedrà i giudici – tra cui la new entry Alessandro Cattelan – eleggere il vincitore della nuova edizione di quest’anno.

Pubblicato il 30 set 2025

Federico Pisanu
30 set 2025
