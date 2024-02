Disney+ a partire da 1,99 euro al mese per 3 mesi (piano Standard con pubblicità)

In occasione dell’arrivo del mese di marzo, Disney+ ha lanciato una nuova offerta sul piano Standard con pubblicità: i nuovi iscritti potranno abbonarsi a 1,99 euro al mese per tre mesi, invece di 5,99 euro al mese. L’offerta è valida fino al prossimo 14 marzo per i nuovi abbonati e per i vecchi utenti che scelgono di riattivare il proprio abbonamento. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova a 5,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdirlo prima.

Tutte le novità di Disney+ delle prossime settimane

È uno dei momenti ideali per abbonarsi a Disney+ o riattivare il proprio abbonamento approfittando della promo in corso. Tra le novità più interessanti assolutamente da non perdere segnaliamo Shogun, la nuova serie che racconta il Giappone feudale del XVII secolo con uno spettacolare Hiroyuki Sanada, disponibile in catalogo a partire dal 27 febbraio.

Un altro titolo attesissimo è il concerto-film Taylor Swift | The Eras Tour, che nei botteghini di tutto il mondo ha incassato qualcosa come oltre 260 milioni di dollari. Il film originale sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal prossimo 15 marzo.

Il prossimo mese, a partire dal 5 marzo, c’è grande attesa anche per il debutto della prima stagione di Morte e altri dettagli, la serie con protagonista l’attrice statunitense Violett Beane nei panni della brillante Imogene Scott, prima sospettata di un misterioso omicidio.

Cogli al volo la nuova promozione di Disney+ e attiva il pass Standard con pubblicità a 1,99 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro al mese.