Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: l'offerta sta per terminare

In questi giorni i piani di abbonamento di Disney+ sono in offerta a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi, uno dei prezzi più bassi di sempre. La promozione in corso, disponibile tramite il sito ufficiale della piattaforma streaming e rivolta ai nuovi iscritti, terminerà il 27 settembre.

Disney+ è la casa dello streaming non soltanto per i contenuti Disney, ma anche di Pixar, Marvel, National Geographic, Star Wars e altro ancora. Una piattaforma dunque in grado di offrire un catalogo completo e con film e serie tv di qualità, come ad esempio l’ultima pellicola d’animazione della Pixar intitolata Elio, che ha fatto il suo debutto in catalogo questa settimana.

L’ultima offerta di Disney+

Riepiloghiamo dunque i prezzi scontati dei piani Standard con pubblicità, Standard e Premium nell’ambito dell’ultima promozione di Disney+.

Standard con pubblicità

2,99 euro al mese per tre mesi (risparmi 3 euro al mese)

(risparmi 3 euro al mese) qualità video fino a 1080p

2 riproduzioni in contemporanea

annunci pubblicitari durante la visione di un contenuto

nessuna opzione per il download

assenza del supporto Dolby Atmos

Standard

5,99 euro al mese per tre mesi (risparmi 4 euro al mese)

(risparmi 4 euro al mese) qualità video fino a 1080p

2 riproduzioni in contemporanea

visione dei contenuti libera dagli annunci pubblicitari

opzione per il download attiva

assenza del supporto Dolby Atmos

Premium

9,99 euro al mese per tre mesi (risparmi 4 euro al mese)

(risparmi 4 euro al mese) qualità video 4K & HDR

4 riproduzioni in contemporanea

visione dei contenuti libera dagli annunci pubblicitari

opzione per il download attiva

supporto al Dolby Atmos

Al termine dei tre mesi promozionali, ciascun piano si rinnoverà in automatico al prezzo in vigore in quel momento. Le condizioni dell’offerta chiariscono fin da ora che il prezzo più basso sarà 6,99 euro al mese, costo riferito al piano Standard con pubblicità mensile senza vincoli di sorta.