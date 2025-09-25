Disney+ al prezzo più basso del 2025: la promo scade il 27 settembre

Se ci si sta guardando intorno per attivare un nuovo servizio streaming, una delle offerte più interessanti è quella proposta da Disney+, attivabile al prezzo più basso del 2025: fino al 27 settembre è infatti possibile sottoscrivere un abbonamento a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi, poi il piano si rinnoverà in automatico al prezzo in vigore in quel momento a meno che non si decida di dare la disdetta.

Il catalogo di Disney+ è tra i più completi in assoluto nel panorama dei servizi di video streaming. Tra i contenuti disponibili si annoverano quelli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Le ultime uscite di settembre del catalogo Disney+

Una delle ultime novità del catalogo Disney+ è Elio, il nuovo film d’animazione della Pixar che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo quest’estate, prima dello sbarco sulla piattaforma streaming. Diretto da Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi, racconta la storia di un ragazzino di 11 anni orfano sia del padre che della madre, che fa un’enorme fatica a trovare il suo spazio in questo mondo.

A inizio settembre è anche uscita la quinta stagione di Only Murders in the Building, serie cult degli ultimi anni con un cast d’eccezione composto da Steve Martin, Martin Short, Meryl Streep, Renée Zellweger e Selena Gomez. Da non perdere nemmeno la nuova edizione di Italia’s Got Talent, che da quest’anno vede l’arrivo in giuria di Alessandro Cattelan, ex conduttore di X-Factor e presentatore del Dopofestival nel 2025.

La promozione in corso sul sito ufficiale Disney+, lo ricordiamo, scade il prossimo 27 settembre. Il piano Standard con pubblicità, grazie all’ultima offerta, parte da 2,99 euro al mese per tre mesi, con un risparmio dunque di 3 euro al mese.