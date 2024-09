Disney+: come funziona e quanto costa l'opzione Utente extra

Con il crescente numero di piattaforme di streaming, la condivisione degli account è diventata una pratica diffusa tra amici e familiari, che le stesse piattaforme negli ultimi anni hanno tentato di interrompere. Dopo Netflix, anche Disney+ ha deciso di adeguarsi, introducendo in Italia l’opzione “Utente extra” che chiude – di fatto – le porte alla condivisione di un solo abbonamento tra più utenti.

Questo servizio, già disponibile in Italia, rappresenta la risposta di Disney+ a chi vuole condividere l’accesso ai contenuti della piattaforma a familiari o amici che non vivono sotto lo stesso tetto. In questo articolo, ti spiegheremo in dettaglio come funziona l’opzione Utente extra, i costi associati e come attivarla o disdirla.

Come funziona l’opzione Utente extra di Disney+

L’opzione Utente extra consente ai titolari di un abbonamento Disney+ di aggiungere un amico o un familiare che non fa parte del loro nucleo domestico. Questo servizio è particolarmente utile per chi desidera condividere l’accesso ai contenuti Disney+ con una persona che vive altrove, senza la necessità di condividere l’intero account.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: ogni utente extra deve avere 18 anni, risiedere nello stesso Paese del titolare e non deve avere un abbonamento attivo (neanche averlo disdetto in passato). L’Utente extra avrà a disposizione un proprio profilo con cronologia di visualizzazione e impostazioni personalizzate, ma potrà accedervi con un solo dispositivo per volta, a differenza del titolare dell’account che può accedere a più dispositivi simultaneamente.

Quanto costa e come attivare l’Utente extra di Disney+

Attivare l’opzione Utente extra su Disney+ è semplicissimo:

Accedi al sito DisneyPlus.com tramite un browser web o dispositivo mobile Seleziona il proprio profilo e accedere alla sezione Account Nella sezione “Piani e fatturazione”, selezionare “Utente extra” e seguire le istruzioni per completare l’attivazione

Il costo mensile per l’Utente extra varia in base al tipo di abbonamento: 4,99 euro per il piano Standard con Pubblicità e 5,99 euro per il piano Standard e Premium, che verranno fatturati mensilmente e separatamente dal costo effettivo dell’abbonamento. Il titolare dell’account può disdire l’opzione Utente extra in qualsiasi momento. La disdetta avrà effetto al termine del periodo di fatturazione corrente. In alternativa, è possibile rimuovere o sostituire un Utente extra senza disdire l’opzione.

Disney+ offre tre piani di abbonamento. Premium costa 11,99 euro al mese (oppure 119,9o euro all’anno) e offre qualità 4K UHD & HDR più 4 riproduzioni simultanee; Standard a 8,99 euro al mese (oppure 89,90 euro all’anno) con qualità 1080p Full HD e 2 riproduzioni simultanee. Questi ultimi due possono essere sottoscritti con fatturazione annuale, che permette di risparmiare 2 mesi. Infine c’è Standard con Pubblicità: come un piano Standard, ma senza download e con inserti pubblicitari, a 5,99 euro al mese.